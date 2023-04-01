https://crimea.ria.ru/20230401/na-granitse-s-krymom-nashli-i-vzorvali-skhron-so-snaryadami-dlya-grada-1127917079.html

На границе с Крымом нашли и взорвали схрон со снарядами для "Града"

На границе с Крымом нашли и взорвали схрон со снарядами для "Града" - РИА Новости Крым, 01.04.2023

На границе с Крымом нашли и взорвали схрон со снарядами для "Града"

Под Чаплынкой Херсонской области правоохранители выявили очередной схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T10:20

2023-04-01T10:20

2023-04-01T10:21

херсонская область

гу мвд по херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Под Чаплынкой Херсонской области правоохранители выявили очередной схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.Отмечается, что тайник нашли в полутора километрах от Чаплынки, которая находится на границе с Крымом."В тайнике правоохранители обнаружили 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град", - сказано в сообщении ведомства.Из-за высокого класса опасности было принято решение уничтожить находку на месте обнаружения. Специалисты утилизировали боеприпасы контролируемым взрывом.Поселок городского типа Чаплынка находится по прямой в тридцати двух километрах от Крыма. Ближайший к нему населенный пункт полуострова – Армянск.Тайники с вооружением и патронами, а также формой солдат ВСУ находят в Херсонской области регулярно. Так, в марте под Херсоном силовики обнаружили три крупных тайника. В одном из них изъяты семь металлических ящиков со 125 патронами калибра 30 мм, в другом – 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя и реактивная штурмовая граната, а в третьем нашли ручной гранатомет и две гранаты Ф-1 с запалами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под ХерсономНеправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

https://crimea.ria.ru/20230217/tonna-porokha-dlya-artillerii-v-khersonskoy-oblasti-nashli-esche-odin-skhron-1127034272.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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