https://crimea.ria.ru/20240427/sportsmenka-iz-sevastopolya-stala-chempionkoy-evropy-po-boksu-1136926313.html

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой Европы по боксу

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой Европы по боксу - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой Европы по боксу

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу, одержав победу в финале над хорватской... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T22:43

2024-04-27T22:43

2024-04-27T22:43

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу, одержав победу в финале над хорватской спортсменкой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Противником Елены Гапешиной в финале чемпионата Европы, который проходит в Сербии, стала спортсменка Люсия Билобрк (весовая категория 81 кг).По словам Развожаева, Гапешина "доминировала на протяжении всего поединка, оформила нокдаун во втором раунде и уверенно забрала первое место"."Наша Елена Гапешина стала чемпионкой Европы! Сегодняшняя победа войдет в историю не только Севастополя, всего российского спорта", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Елена Гапешина – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва N 4 г. Севастополя, мастер спорта международного класса. По словам Развожаева, на протяжении многих лет к этой большой победе ее вел тренер Руслан Давиденко.Ранее стало известно, что севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьбаКонный спорт Крыма: перспективы развитияРоссия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде – Песков

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севастополь, бокс, михаил развожаев, спорт, европа, новости крыма, общество