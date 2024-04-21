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Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
Спортсмены из Севастополя завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T21:19
2024-04-21T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, два золота на чемпионате взял Андрей Граничка, который с наилучшими результатами преодолел стометровку брассом и комплексное плавание на 200 метров. Также Граничка, а также Игорь Богданов, Илья Журавлев, Дмитрий Крыжановский заняли первое место в эстафете в вольном стиле.Одно серебро у Ильи Журавлева (50 м вольный стиль - время 35.99), два - у Карины Болдыревой (150 м комплексное плавание - 3.35.36 и 50 м брасс - 1.05.12) Журавлев также взял бронзу в вольном стиле на 200 метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора МаргаритоваКрымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства КубаниДинастия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьба
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севастополь, спорт, михаил развожаев, плавание, паралимпийский спорт, общество, новости крыма, россия
Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
Севастопольцы с ограниченными возможностями здоровья выиграли на чемпионате РФ по плаванию
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали завоевали севастопольские спортсмены на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Поздравляю спортсменов, ваши победы пример всем нам, что нет ничего невозможного", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, два золота на чемпионате взял Андрей Граничка, который с наилучшими результатами преодолел стометровку брассом и комплексное плавание на 200 метров. Также Граничка, а также Игорь Богданов, Илья Журавлев, Дмитрий Крыжановский заняли первое место в эстафете в вольном стиле.
Одно серебро у Ильи Журавлева (50 м вольный стиль - время 35.99), два - у Карины Болдыревой (150 м комплексное плавание - 3.35.36 и 50 м брасс - 1.05.12) Журавлев также взял бронзу в вольном стиле на 200 метров.
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