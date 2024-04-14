https://crimea.ria.ru/20240414/krymskie-khokkeisty-uvezli-iz-krasnodara-zoloto-pervenstva-kubani-1136553619.html
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T20:26
2024-04-14T20:26
2024-04-14T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Федерации Хоккея Республики Крым Игорь Савутин.В команде играют ребята 17-18 лет. Своих ближайших конкурентов – игроков команды "Акулы" из Краснодарской спортивной школы фигурного катания и хоккея – они обыграли с разгромным счетом 7:2. Это очень достойный результат, учитывая, что в первенстве Краснодарского края участвуют почти все команды Южного федерального округа, подчеркнул Савутин."В этом возрасте на территории Южного федерального округа не проводятся соревнования, потому что нет команд в нужном количестве. К сожалению, заканчивают ребята играть в хоккей в 16-18 лет или уезжают на материк, чтобы там совершенствоваться. <…> Вот сейчас первенство Краснодарского края в этом возрасте было – это фактически первенство Южного федерального округа, потому что других команд уже, наверное, на этой территории нет", – рассказал президент Федерации Хоккея РК.Очень важно, подчеркнул он, что четвертая спортивная школа Симферополя сохранила команду этого возраста. Это дает Крыму шансы в будущем выигрывать взрослые чемпионаты по хоккею.Губернатор Севастополя сообщил ранее, что спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина выиграла Первенство России по боксу, завоевав золотую медаль среди девушек 15-16 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьбаБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
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спорт, новости, новости крыма, хоккей, симферополь, награды, краснодарский край
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
Хоккейная команда из Крыма завоевала золото в Первенстве Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым
сообщил президент Федерации Хоккея Республики Крым Игорь Савутин.
"Там были команды из Краснодара, Ставрополя, Сочи, Горячего Ключа. Больше всего команд было из Краснодара, а Крым там был представлен одной командой "Легион-2007". Сыграли они тремя этапами, которые проходили в разных городах в течение сезона. Но финал был сейчас в Краснодаре, и на финальном этапе наша команда выиграла все пять матчей", – сообщил Савутин.
В команде играют ребята 17-18 лет. Своих ближайших конкурентов – игроков команды "Акулы" из Краснодарской спортивной школы фигурного катания и хоккея – они обыграли с разгромным счетом 7:2. Это очень достойный результат, учитывая, что в первенстве Краснодарского края участвуют почти все команды Южного федерального округа, подчеркнул Савутин.
"В этом возрасте на территории Южного федерального округа не проводятся соревнования, потому что нет команд в нужном количестве. К сожалению, заканчивают ребята играть в хоккей в 16-18 лет или уезжают на материк, чтобы там совершенствоваться. <…> Вот сейчас первенство Краснодарского края в этом возрасте было – это фактически первенство Южного федерального округа, потому что других команд уже, наверное, на этой территории нет", – рассказал президент Федерации Хоккея РК.
Очень важно, подчеркнул он, что четвертая спортивная школа Симферополя сохранила команду этого возраста. Это дает Крыму шансы в будущем выигрывать взрослые чемпионаты по хоккею.
Губернатор Севастополя сообщил ранее, что спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина выиграла Первенство России
по боксу, завоевав золотую медаль среди девушек 15-16 лет.
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