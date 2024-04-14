https://crimea.ria.ru/20240414/krymskie-khokkeisty-uvezli-iz-krasnodara-zoloto-pervenstva-kubani-1136553619.html

Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани

Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани

Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T20:26

2024-04-14T20:26

2024-04-14T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Федерации Хоккея Республики Крым Игорь Савутин.В команде играют ребята 17-18 лет. Своих ближайших конкурентов – игроков команды "Акулы" из Краснодарской спортивной школы фигурного катания и хоккея – они обыграли с разгромным счетом 7:2. Это очень достойный результат, учитывая, что в первенстве Краснодарского края участвуют почти все команды Южного федерального округа, подчеркнул Савутин."В этом возрасте на территории Южного федерального округа не проводятся соревнования, потому что нет команд в нужном количестве. К сожалению, заканчивают ребята играть в хоккей в 16-18 лет или уезжают на материк, чтобы там совершенствоваться. <…> Вот сейчас первенство Краснодарского края в этом возрасте было – это фактически первенство Южного федерального округа, потому что других команд уже, наверное, на этой территории нет", – рассказал президент Федерации Хоккея РК.Очень важно, подчеркнул он, что четвертая спортивная школа Симферополя сохранила команду этого возраста. Это дает Крыму шансы в будущем выигрывать взрослые чемпионаты по хоккею.Губернатор Севастополя сообщил ранее, что спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина выиграла Первенство России по боксу, завоевав золотую медаль среди девушек 15-16 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьбаБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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