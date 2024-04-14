Рейтинг@Mail.ru
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240414/krymskie-khokkeisty-uvezli-iz-krasnodara-zoloto-pervenstva-kubani-1136553619.html
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T20:26
2024-04-14T20:26
эксклюзивы риа новости крым
спорт
новости
новости крыма
хоккей
симферополь
награды
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136553739_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ce3be811f4be1decaee6e5496ed5c370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Федерации Хоккея Республики Крым Игорь Савутин.В команде играют ребята 17-18 лет. Своих ближайших конкурентов – игроков команды "Акулы" из Краснодарской спортивной школы фигурного катания и хоккея – они обыграли с разгромным счетом 7:2. Это очень достойный результат, учитывая, что в первенстве Краснодарского края участвуют почти все команды Южного федерального округа, подчеркнул Савутин."В этом возрасте на территории Южного федерального округа не проводятся соревнования, потому что нет команд в нужном количестве. К сожалению, заканчивают ребята играть в хоккей в 16-18 лет или уезжают на материк, чтобы там совершенствоваться. &lt;…&gt; Вот сейчас первенство Краснодарского края в этом возрасте было – это фактически первенство Южного федерального округа, потому что других команд уже, наверное, на этой территории нет", – рассказал президент Федерации Хоккея РК.Очень важно, подчеркнул он, что четвертая спортивная школа Симферополя сохранила команду этого возраста. Это дает Крыму шансы в будущем выигрывать взрослые чемпионаты по хоккею.Губернатор Севастополя сообщил ранее, что спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина выиграла Первенство России по боксу, завоевав золотую медаль среди девушек 15-16 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьбаБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
симферополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0e/1136553739_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b15907f78bd63601c19b95c0b4478243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, новости, новости крыма, хоккей, симферополь, награды, краснодарский край
Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани

Хоккейная команда из Крыма завоевала золото в Первенстве Краснодарского края

20:26 14.04.2024
 
© Фото Федерации хоккея РКХоккейная команда из Крыма завоевала золото в Первенстве Краснодарского края
Хоккейная команда из Крыма завоевала золото в Первенстве Краснодарского края
© Фото Федерации хоккея РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Команда юниоров из симферопольской спортивной школы №4 завоевала золотые медали на первенстве Краснодарского края по хоккею. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Федерации Хоккея Республики Крым Игорь Савутин.

"Там были команды из Краснодара, Ставрополя, Сочи, Горячего Ключа. Больше всего команд было из Краснодара, а Крым там был представлен одной командой "Легион-2007". Сыграли они тремя этапами, которые проходили в разных городах в течение сезона. Но финал был сейчас в Краснодаре, и на финальном этапе наша команда выиграла все пять матчей", – сообщил Савутин.

В команде играют ребята 17-18 лет. Своих ближайших конкурентов – игроков команды "Акулы" из Краснодарской спортивной школы фигурного катания и хоккея – они обыграли с разгромным счетом 7:2. Это очень достойный результат, учитывая, что в первенстве Краснодарского края участвуют почти все команды Южного федерального округа, подчеркнул Савутин.
"В этом возрасте на территории Южного федерального округа не проводятся соревнования, потому что нет команд в нужном количестве. К сожалению, заканчивают ребята играть в хоккей в 16-18 лет или уезжают на материк, чтобы там совершенствоваться. <…> Вот сейчас первенство Краснодарского края в этом возрасте было – это фактически первенство Южного федерального округа, потому что других команд уже, наверное, на этой территории нет", – рассказал президент Федерации Хоккея РК.
Очень важно, подчеркнул он, что четвертая спортивная школа Симферополя сохранила команду этого возраста. Это дает Крыму шансы в будущем выигрывать взрослые чемпионаты по хоккею.
Губернатор Севастополя сообщил ранее, что спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина выиграла Первенство России по боксу, завоевав золотую медаль среди девушек 15-16 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь - борьба
Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве
Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСпортНовостиНовости КрымаХоккейСимферопольНаградыКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16У Еврокомиссии попросили увеличить количество часов в сутках с 24 до 26
20:43Вода не отступает: ситуация с паводками в областях России
20:26Крымские хоккеисты увезли из Краснодара золото Первенства Кубани
20:02Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
19:42Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
19:10Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:39Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетами
18:11Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове
17:41Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
17:17Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия
16:45Почему в Россию уезжает все больше европейцев и американцев – мнение
16:12Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
15:43Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВД
15:10Перед Крымским мостом растет очередь
14:56Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
14:40Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
14:14Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
13:55Украина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
13:31Обмен ударами между Ираном и Израилем: кому выгодно
12:47Из-за атаки дрона во время тушения пожара ранены сотрудники МЧС в ДНР
Лента новостейМолния