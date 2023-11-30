https://crimea.ria.ru/20231130/polnyy-kontakt-karatist-iz-kryma-stal-luchshim-na-chempionate-mira-1133220822.html

Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира

Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира

Добираться в далекий Казахстан пришлось в стрессовых условиях. Сначала из-за непогоды дорога в Москву заняла почти двое суток, потом чуть не опоздали на самолет РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T16:21

2023-11-30T16:21

2023-11-30T16:21

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евгений романов

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Добираться в далекий Казахстан пришлось в стрессовых условиях. Сначала из-за непогоды дорога в Москву заняла почти двое суток, потом чуть не опоздали на самолет в Алматы. То у спортсмена поднималась температура, то давала о себе знать травмированная в спаррингах перед соревнованиями рука. Но титанический труд, сила воли и твердый характер помогли юному спортсмену из пгт. Гвардейское Симферопольского района Евгению Романову добиться своего и стать лучшим на Чемпионате мира по Киокушин-кан карате в абсолютной весовой категории (+75 кг) в возрасте 16-17 лет.Выступали под флагом России"В этих соревнованиях участвовали спортсмены из 35 стран мира. Бои он проводили с казахстанцем и с поляком, а в финале встретился со спортсменом из России – и уверенно одержал победу", - рассказывает тренер "золотого" каратиста Александр Джемерис. И не без гордости вспоминает: "в октябре Сергей Аксенов наградил меня почетной грамотой. В разговоре с ним я упоминал, что мы поедем на международные соревнования и вернемся с победой. Он пожелал нам удачи. Эта удача нам помогла".Вот уже 12 лет Александр Джемерис тренирует Женю Романова. Хорошо помнит, как тот пришел к нему четырехлетним мальчиком за компанию со своим двоюродным братом, который уже занимался в секции. Были у маленького спортсмена взлеты и падения. Случались травы. Ведь Киокушин-кан каратэ считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. Случались истерики, когда ребенок заявлял: "Не хочу и не буду", и отказывался заниматься. Приходилось уговаривать.Так, в июне этого года Евгений стал лучшим на Первенстве Крыма и вошел в сборную республики. Еще через несколько месяцев, в октябре, он выиграл Первенство России, и в ноябре поехал на Первенство мира, где также взял "золото"."На эти международные соревнования Женя попал через отбор, который проходил в Самаре, где он также одержал уверенные и досрочные победы и был включен в сборную России, в составе которой и поехал на Первенство мира. Бои он проводил и с казахстанцем, и с поляком, а в финале встретился со спортсменом из России – и уверенно одержал победу. Федерация Киокушин-кан России смогла отстоять интересы страны, и наши спортсмены выходили под гимн и флаг Российской Федерации. Мы бы не согласились выступать под нейтральным флагом", - говорит собеседник. И добавляет: "очень бы хотелось отметить врача сборной России Павла Дьякова, который оказывал ребятам медицинскую помощь и сопровождал их в процессе подготовки".По его словам, в этом году в сборную России вошли два крымских спортсмена - Евгений Романов и Анатолий Тесленко. Однако Толя в Алматы не поехал из-за возраста – ему исполнилось 14 лет, а пять побед на Первенстве России он одержал, когда ему было еще тринадцать.Ежедневный титанический трудНемаловажны и условия, в которых занимаются спортсмены. Так, глава Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин всячески поддерживает молодых спортсменов, ребята занимаются в комфортных условиях.За время тренерской работы Джемерис видел тысячи ребят, которые хотели заниматься карате. Кто-то уходил, кто-то оставался. Для кого-то это просто способ с пользой для здоровья провести время, а для кого-то – дело жизни, призвание."Если говорить о Евгении, то опыт, полученный им на международных аренах, позволит ему дальше двигаться уверенно уже во взрослом дивизионе. Ведь через полтора года ему исполнится 18 лет, и он будет все начинать заново во взрослой лиге. Уже без средств защиты – без шлемов, перчаток и накладок. Да, он все начнет с чистого листа, но уже с колоссальным опытом и стрессоустойчивостью", - отмечает тренер.Гордость родителейИнтересно, что в карате Евгений Романов попал почти случайно, "просто пришли попробовать", хотя хореограф в садике прочила ему блестящее танцевальное будущее."Женя очень хорошо танцевал в садике и нам его хореограф говорила, что его нужно отдавать на танцы и развивать это направление. Однажды мы были в гостях у Жениного крестного, у которого сын ходил на карате, так он сказал: "Какие танцы?! Идите попробуйте карате". Буквально на следующий день мы были у Александра Викторовича (Джемерис – ред.) на пробном занятии и с тех пор от него не уходили", - рассказывает мама Евгения Юлия Романова.Были моменты, когда Женя хотел уйти из этого спорта, потому что ему, как и всем детям, хотелось гулять, а не тренироваться. Да и просто уставал. Но родители с ним разговаривали, и он продолжал свой путь в карате."Победа сына – это непередаваемые эмоции. Мы смотрели эфир соревнований со слезами на глазах. Женя шел к этому, и это случилось. Мы очень гордимся нашим сыном. Хотя и осознания до конца нет", - признается РИА Новости Крым. И добавляет: "на соревнованиях нас, его родителей, рядом не было. Но был тренер, который своей дружеской поддержкой и тренерскими способностями сумел настроить на победу".По словам матери, ее сын очень переживал, что едет в составе сборной России представлять свою страну и Республику Крым. Одержать победу, которой он тоже очень рад, помогла ему природная целеустремленность и сила воли.Стиль Киокушин-кан карате (Кёкусинкай) был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу "карате без контакта". Демонстрируя миру мощь реального карате, этот стиль постепенно завоевал популярность во многих странах, а позже лег в основу ряда других контактных стилей карате.Полноконтактные бои насыщены высокими ударами ногами и мощными ударами руками. Этот вид спорта чрезвычайно зрелищный.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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