Рейтинг@Mail.ru
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230805/na-kovre-derzkaya-luchshey-v-bortsovskoy-lige-poddubnogo-stala-krymchanka-1130542420.html
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка - РИА Новости Крым, 05.08.2023
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T09:45
2023-08-05T09:45
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
спорт
крым
общество
игнат грек
алина касабиева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/04/1130542256_0:93:900:600_1920x0_80_0_0_3ab2c24abbd21ab363979e956f7e6d5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала действующая чемпионка страны Алина Касабиева из Симферополя. В этот раз она боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 и выиграла у нее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный тренер России, главный тренер Республики Крым по вольной и женской борьбе Игнат Грек.В напряженной схватке мастер спорта России, действующая чемпионка страны по борьбе Алина Касабиева из Симферополя взяла верх над своей соперницей (счет 6:4), и в пятый раз стала лучшей на этих соревнованиях, единственной из российских спортсменов.Тренер Игнат Грек работает с Алиной уже четвертый год, девочка она из Осетии, представляет Республику Крым, а параллельный зачет у нее – Северная Осетия - Алания, рассказывает наставник,О своих тренерских заслугах Игнат Грек, который уже более сорока лет тренирует спортсменов, скромно умалчивает, мол, работа идет. Разумеется, хотел бы, чтобы его воспитанница стала чемпионкой мира.Ранее РИА Новости Крым рассказывали о 13-летнем школьнике Андрее Климанце из села Ленинское Ленинского района Крыма, который завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоБезопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителямКрымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/04/1130542256_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_7b325bf17fce58bc067ce55520b8768e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, спорт, крым, общество, игнат грек, алина касабиева
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка

Крымчанка Алина Касабиева стала победителем международной "Борцовской Лиги Поддубного"

09:45 05.08.2023
 
© Telegram-канал Федерации спортивной борьбы РоссииКрымчанка Алина Касабиева стала победителем международной "Борцовской Лиги Поддубного"
Крымчанка Алина Касабиева стала победителем международной Борцовской Лиги Поддубного
© Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала действующая чемпионка страны Алина Касабиева из Симферополя. В этот раз она боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 и выиграла у нее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный тренер России, главный тренер Республики Крым по вольной и женской борьбе Игнат Грек.
В напряженной схватке мастер спорта России, действующая чемпионка страны по борьбе Алина Касабиева из Симферополя взяла верх над своей соперницей (счет 6:4), и в пятый раз стала лучшей на этих соревнованиях, единственной из российских спортсменов.

"В этот раз Алина боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 Айсулуу Тыныбековой из Киргизии, и выиграла. Они как-то уже встречались на турнире в Белоруссии, тогда Алина не была готова, проиграла, а сейчас взяла верх над соперницей", – рассказал тренер.

Тренер Игнат Грек работает с Алиной уже четвертый год, девочка она из Осетии, представляет Республику Крым, а параллельный зачет у нее – Северная Осетия - Алания, рассказывает наставник,

"Она прекрасный человек, очень воспитанная и трудолюбивая девочка. В жизни скромная – на ковре дерзкая", – говорит тренер о своей подопечной.

О своих тренерских заслугах Игнат Грек, который уже более сорока лет тренирует спортсменов, скромно умалчивает, мол, работа идет. Разумеется, хотел бы, чтобы его воспитанница стала чемпионкой мира.
Ранее РИА Новости Крым рассказывали о 13-летнем школьнике Андрее Климанце из села Ленинское Ленинского района Крыма, который завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо
Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям
Крымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаСпортКрымОбществоИгнат ГрекАлина Касабиева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
11:05Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
10:51Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
10:35В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала
10:21Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
10:03ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"
09:45"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
09:37Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли России
09:11Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро субботы – 5 августа
08:44Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ
08:37Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ
08:01Сколько жителей новых регионов получили полисы ОМС
07:27Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью
00:45Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
00:01Жара: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
23:27Крымский мост закрыт
22:02Главные события и заявления дня: 4 августа
21:44Главные новости Крыма: 4 августа
21:31Нацбанк Украины оценил американский "Patriot" в 10 гривен
Лента новостейМолния