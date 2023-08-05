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"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка

"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка - РИА Новости Крым, 05.08.2023

"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка

Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T09:45

2023-08-05T09:45

2023-08-05T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала действующая чемпионка страны Алина Касабиева из Симферополя. В этот раз она боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 и выиграла у нее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный тренер России, главный тренер Республики Крым по вольной и женской борьбе Игнат Грек.В напряженной схватке мастер спорта России, действующая чемпионка страны по борьбе Алина Касабиева из Симферополя взяла верх над своей соперницей (счет 6:4), и в пятый раз стала лучшей на этих соревнованиях, единственной из российских спортсменов.Тренер Игнат Грек работает с Алиной уже четвертый год, девочка она из Осетии, представляет Республику Крым, а параллельный зачет у нее – Северная Осетия - Алания, рассказывает наставник,О своих тренерских заслугах Игнат Грек, который уже более сорока лет тренирует спортсменов, скромно умалчивает, мол, работа идет. Разумеется, хотел бы, чтобы его воспитанница стала чемпионкой мира.Ранее РИА Новости Крым рассказывали о 13-летнем школьнике Андрее Климанце из села Ленинское Ленинского района Крыма, который завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоБезопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителямКрымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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новости крыма, спорт, крым, общество, игнат грек, алина касабиева