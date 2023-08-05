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"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка - РИА Новости Крым, 05.08.2023
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T09:45
2023-08-05T09:45
2023-08-05T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала действующая чемпионка страны Алина Касабиева из Симферополя. В этот раз она боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 и выиграла у нее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный тренер России, главный тренер Республики Крым по вольной и женской борьбе Игнат Грек.В напряженной схватке мастер спорта России, действующая чемпионка страны по борьбе Алина Касабиева из Симферополя взяла верх над своей соперницей (счет 6:4), и в пятый раз стала лучшей на этих соревнованиях, единственной из российских спортсменов.Тренер Игнат Грек работает с Алиной уже четвертый год, девочка она из Осетии, представляет Республику Крым, а параллельный зачет у нее – Северная Осетия - Алания, рассказывает наставник,О своих тренерских заслугах Игнат Грек, который уже более сорока лет тренирует спортсменов, скромно умалчивает, мол, работа идет. Разумеется, хотел бы, чтобы его воспитанница стала чемпионкой мира.Ранее РИА Новости Крым рассказывали о 13-летнем школьнике Андрее Климанце из села Ленинское Ленинского района Крыма, который завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоБезопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителямКрымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
новости крыма, спорт, крым, общество, игнат грек, алина касабиева
"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
Крымчанка Алина Касабиева стала победителем международной "Борцовской Лиги Поддубного"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Единственной из российских спортсменов, кому удалось победить во всех пяти турнирах "Борцовской Лиги Поддубного" (Владикавказ, Северная Осетия - Алания) стала действующая чемпионка страны Алина Касабиева из Симферополя. В этот раз она боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 и выиграла у нее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный тренер России, главный тренер Республики Крым по вольной и женской борьбе Игнат Грек.
В напряженной схватке мастер спорта России, действующая чемпионка страны по борьбе Алина Касабиева из Симферополя взяла верх над своей соперницей (счет 6:4), и в пятый раз стала лучшей на этих соревнованиях, единственной из российских спортсменов.
"В этот раз Алина боролась с двукратной чемпионкой мира и серебреным призером Олимпийских игр в Токио-2020 Айсулуу Тыныбековой из Киргизии, и выиграла. Они как-то уже встречались на турнире в Белоруссии, тогда Алина не была готова, проиграла, а сейчас взяла верх над соперницей", – рассказал тренер.
Тренер Игнат Грек работает с Алиной уже четвертый год, девочка она из Осетии, представляет Республику Крым, а параллельный зачет у нее – Северная Осетия - Алания, рассказывает наставник,
"Она прекрасный человек, очень воспитанная и трудолюбивая девочка. В жизни скромная – на ковре дерзкая", – говорит тренер о своей подопечной.
О своих тренерских заслугах Игнат Грек, который уже более сорока лет тренирует спортсменов, скромно умалчивает, мол, работа идет. Разумеется, хотел бы, чтобы его воспитанница стала чемпионкой мира.
Ранее РИА Новости Крым рассказывали
о 13-летнем школьнике Андрее Климанце из села Ленинское Ленинского района Крыма, который завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет.
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