Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо
Тренер Соменко рассказал о достижениях и надеждах крымских самбистов
16:48 20.12.2022 (обновлено: 16:51 20.12.2022)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСеребряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Рыгзынов Дондок (в синем) и бронзовый призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Армен Тадевосян (в красном) во время соревнований в рамках первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Более трех тысяч юных крымчан сегодня состоят в секциях самбо, среди них больше мальчиков, но девочки чаще становятся чемпионами. Вид спорта приобретает все большую популярность и даже "заходит" в общеобразовательные школы республики в качестве отдельного урока. Об этих и других фактах из жизни крымских самбистов, а также об истории и перспективах этого вида борьбы РИА Новости Крым рассказал старший тренер сборной Республики Крым по самбо Роман Соменко.
День самбо
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о Дне самбо, который призван популяризировать этот вида спорта и способствовать его развитию. Праздник будет отмечаться 16 ноября – теперь уже официально. Впрочем, красным кружком в календаре самбистов дата была отмечена и раньше. Все потому, что борьба самбо рождена именно в этот день 84 года назад:
"16 ноября 1938 года советский Спорткомитет включил самбо (самооборона без оружия) в число развиваемых в стране видов спорта. Этот вид борьбы изобретен в СССР, его создатели – заслуженный тренер Анатолий Харлампиев и разведчик Василий Ощепков. Сначала она называлась борьбой вольного стиля. Вид спорта – совершенно уникальный, вобравший многие национальные виды бывшего Союза: грузинскую борьбу чидаоба, якутский хапсагай, молдавскую трынту, татарский куреш. Здесь же элементы японских дзюдо и сумо, и английской борьбы", - рассказывает Соменко.
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Крымские чемпионы
С 2003 года самбо – приоритетный национальный вид спорта в России и единственный, в котором все правила на русском языке, продолжает собеседник агентства:
"В этой связи его развитию сейчас уделяют достаточно большое внимание. Очень популярна эта борьба и в Крыму. У нас есть свои герои. Например, чемпионка мира среди школьников Юлия Ревва и призерка юниорского первенства мира Кристина Варламова. Обе керчанки. Победитель Первенства России по самбо Руслан Соменко из Симферополя. Всего у нас занимается около трех тысяч детей. Большинство, конечно, мальчики. Среди девочек конкуренция меньше, поэтому чемпионок и больше, чем чемпионов", - улыбается Соменко.
По его словам, секции самбо есть почти во всех регионах республики, в том числе на базах детских спортивных школ, где ребят тренируют бесплатно. А недавно самбо стало "заходить" даже в обычные школы, и уже сейчас в восемнадцати общеобразовательных учреждениях Крыма школьников обучают азам этой борьбы. Занятия ведут учителя физкультуры, которые предварительно проходят переквалификацию.
Всероссийский турнир по самбо памяти Гребеникова в Симферополе
Всероссийский турнир по самбо памяти Гребеникова в Симферополе
Надежды спортсменов
На протяжении многих лет День самбо широко отмечают в ста городах России. В частности, в этом году большое торжество с подарками прошло в столице Крыма – все за счет минспорта. И все же, по мнению Соменко, признание праздника на официальном уровне имеет значение. В первую очередь спортсмены рассчитывают на еще большее федеральное внимание к этому виду спорта:
"С детским самбо все хорошо. Но, к сожалению, спрос на взрослых спортсменов в Крыму давно уничтожен. Та же Ревва и Варламова уже подросли и борются за столицу нашей Родины. Здесь мы не можем создать для них условий. Недостаточно финансирования. Мы давно уже говорим об этом. Будем надеяться, что раз уже президент обратил внимание – будут изменения", - уверен он.
Факты о самбо:
- —Самбо придумано для сотрудников спецслужб. Сейчас существует два подраздела – боевое и спортивное самбо: в первом случае ударная техника смешана с техникой борьбы, второй предусматривает только броски и болевые приемы без ударов. В Крыму можно заниматься обоими.
- —Официальный день рождения самбо – 16 ноября 1938 года, но первая секция открылась в Москве еще в 1923 году. Обучение в ней проходили сотрудники спецподразделений.
- —В июле 2021 года Международный олимпийский комитет признал самбо олимпийским видом спорта, однако пока еще в Олимпийских играх не участвовал ни один самбист.
- —Президент России Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств (и не только).
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСправа налево: Антон Мамонов (Россия) и Элеман Генжебаев (Киргизия) в поединке в весовой категории до 88 кг среди мужчин на Кубке мира по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" в Москве.
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Справа налево: Антон Мамонов (Россия) и Элеман Генжебаев (Киргизия) в поединке в весовой категории до 88 кг среди мужчин на Кубке мира по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" в Москве.
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЗанятия в Детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Самбо-70" (ныне - Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта)
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Занятия в Детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Самбо-70" (ныне - Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк22 февраля 2020. Президент РФ Владимир Путин и серебряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Дубина Евгений (в синем) на церемонии награждения победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи. В красном - 2-кратный бронзовый призер первенства России по боевому самбо (2018, 2019 гг.), бронзовый призер чемпионата Москвы по боевому самбо-2019, кандидат в мастера спорта Илюхин Денис.
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22 февраля 2020. Президент РФ Владимир Путин и серебряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Дубина Евгений (в синем) на церемонии награждения победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи. В красном - 2-кратный бронзовый призер первенства России по боевому самбо (2018, 2019 гг.), бронзовый призер чемпионата Москвы по боевому самбо-2019, кандидат в мастера спорта Илюхин Денис.
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанк"Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола" (ныне - "Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации). Курсанты осваивают приемы самбо
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"Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола" (ныне - "Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации). Курсанты осваивают приемы самбо
© РИА Новости . Александар Джорович / Перейти в фотобанкСлева направо: Мария Кондрацева (Белоруссия) и Ольга Артошина (Россия) в поединке женских соревнований в весовой категории свыше 80 кг на чемпионате Европы по самбо в Сербии.
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Слева направо: Мария Кондрацева (Белоруссия) и Ольга Артошина (Россия) в поединке женских соревнований в весовой категории свыше 80 кг на чемпионате Европы по самбо в Сербии.
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Справа налево: Антон Мамонов (Россия) и Элеман Генжебаев (Киргизия) в поединке в весовой категории до 88 кг среди мужчин на Кубке мира по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" в Москве.
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Занятия в Детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Самбо-70" (ныне - Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта)
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22 февраля 2020. Президент РФ Владимир Путин и серебряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Дубина Евгений (в синем) на церемонии награждения победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи. В красном - 2-кратный бронзовый призер первенства России по боевому самбо (2018, 2019 гг.), бронзовый призер чемпионата Москвы по боевому самбо-2019, кандидат в мастера спорта Илюхин Денис.
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"Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола" (ныне - "Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации). Курсанты осваивают приемы самбо
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Слева направо: Мария Кондрацева (Белоруссия) и Ольга Артошина (Россия) в поединке женских соревнований в весовой категории свыше 80 кг на чемпионате Европы по самбо в Сербии.
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