https://crimea.ria.ru/20221220/borba-po-sovetski-kak-v-krymu-rastyat-chempionov-po-sambo-1126016768.html

Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо

Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо

Более трех тысяч юных крымчан сегодня состоят в секциях самбо, среди них больше мальчиков, но девочки чаще становятся чемпионами. Вид спорта приобретает все... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T16:48

2022-12-20T16:48

2022-12-20T16:51

эксклюзивы риа новости крым

крым

россия

владимир путин (политик)

общество

спорт

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0f/1118943904_0:99:3037:1807_1920x0_80_0_0_769dcb4f41a89a2034e15a249906ee30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Более трех тысяч юных крымчан сегодня состоят в секциях самбо, среди них больше мальчиков, но девочки чаще становятся чемпионами. Вид спорта приобретает все большую популярность и даже "заходит" в общеобразовательные школы республики в качестве отдельного урока. Об этих и других фактах из жизни крымских самбистов, а также об истории и перспективах этого вида борьбы РИА Новости Крым рассказал старший тренер сборной Республики Крым по самбо Роман Соменко.День самбоНакануне президент России Владимир Путин подписал указ о Дне самбо, который призван популяризировать этот вида спорта и способствовать его развитию. Праздник будет отмечаться 16 ноября – теперь уже официально. Впрочем, красным кружком в календаре самбистов дата была отмечена и раньше. Все потому, что борьба самбо рождена именно в этот день 84 года назад:"16 ноября 1938 года советский Спорткомитет включил самбо (самооборона без оружия) в число развиваемых в стране видов спорта. Этот вид борьбы изобретен в СССР, его создатели – заслуженный тренер Анатолий Харлампиев и разведчик Василий Ощепков. Сначала она называлась борьбой вольного стиля. Вид спорта – совершенно уникальный, вобравший многие национальные виды бывшего Союза: грузинскую борьбу чидаоба, якутский хапсагай, молдавскую трынту, татарский куреш. Здесь же элементы японских дзюдо и сумо, и английской борьбы", - рассказывает Соменко.Крымские чемпионыС 2003 года самбо – приоритетный национальный вид спорта в России и единственный, в котором все правила на русском языке, продолжает собеседник агентства:"В этой связи его развитию сейчас уделяют достаточно большое внимание. Очень популярна эта борьба и в Крыму. У нас есть свои герои. Например, чемпионка мира среди школьников Юлия Ревва и призерка юниорского первенства мира Кристина Варламова. Обе керчанки. Победитель Первенства России по самбо Руслан Соменко из Симферополя. Всего у нас занимается около трех тысяч детей. Большинство, конечно, мальчики. Среди девочек конкуренция меньше, поэтому чемпионок и больше, чем чемпионов", - улыбается Соменко.По его словам, секции самбо есть почти во всех регионах республики, в том числе на базах детских спортивных школ, где ребят тренируют бесплатно. А недавно самбо стало "заходить" даже в обычные школы, и уже сейчас в восемнадцати общеобразовательных учреждениях Крыма школьников обучают азам этой борьбы. Занятия ведут учителя физкультуры, которые предварительно проходят переквалификацию.Надежды спортсменовНа протяжении многих лет День самбо широко отмечают в ста городах России. В частности, в этом году большое торжество с подарками прошло в столице Крыма – все за счет минспорта. И все же, по мнению Соменко, признание праздника на официальном уровне имеет значение. В первую очередь спортсмены рассчитывают на еще большее федеральное внимание к этому виду спорта:"С детским самбо все хорошо. Но, к сожалению, спрос на взрослых спортсменов в Крыму давно уничтожен. Та же Ревва и Варламова уже подросли и борются за столицу нашей Родины. Здесь мы не можем создать для них условий. Недостаточно финансирования. Мы давно уже говорим об этом. Будем надеяться, что раз уже президент обратил внимание – будут изменения", - уверен он.Факты о самбо:Читайте также на РИА Новости Крым:Самбо против пистолета: полицейский в Крыму спас семью от разбойного нападенияСпорт и санкции: как крымчане выходят на международные ареныСпортсменка раскрыла основную причину отказа людей от спорта

https://crimea.ria.ru/20221115/sambist-iz-sevastopolya-vzyal-bronzu-chempionata-mira-1125374875.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, россия, владимир путин (политик), общество, спорт, авторы