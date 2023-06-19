https://crimea.ria.ru/20230619/bezopasnost-rebenka-na-uroke-fizkultury-chto-nuzhno-znat-roditelyam-1129459509.html

Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям

Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям

Занятия физкультурой в образовательных учреждениях должны контролироваться медработниками: учающиеся обязательно должны проходить медосмотр, чтобы выявить те... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T07:51

2023-06-19T07:51

2023-06-19T08:01

радио "спутник в крыму"

дети

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юрий бобрик

школа

физкультура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Занятия физкультурой в образовательных учреждениях должны контролироваться медработниками: учающиеся обязательно должны проходить медосмотр, чтобы выявить те патологические состояния организма, которые могут стать причиной различных осложнений во время физической активности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физической культуры Института Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Юрий Бобрик.Дети становятся слабее"Занятия физкультурой должны контролироваться медицинскими работниками, важно, чтобы осуществлялся врачебный контроль. Любой физкультурник или спортсмен перед тем, как приступить к занятиям по физической активности, должен пройти медицинский осмотр", - сказал собеседник.Также он напомнил, что президент Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной по результатам профосмотра. И назвал подписание данного закона очень важным решением главы государства.При этом физические нагрузки показаны практически всем, даже больным людям , чтобы улучшить состояние здоровья.По мнению профессора, если ребенок здоров и не имеет противопоказаний, помимо занятий физкультурой в школе он должен заниматься также в спортивных секциях. Это необходимо не только для физического, но и для психического здоровья ребенка, особенно в подростковом возрасте.Население делят на группыПо словам Бобрика, прохождение обязательного осмотра у спортивного врача или у врача общей практики необходимо для определения так называемых медицинских групп для занятий физкультурой и спортом. Таких групп выделяют четыре: три основных и одна дополнительная.Кроме того, выделяют третью, специальную группу – "это физкультурники, у которых есть хронические заболевания в стадии ремиссии. Этой категории противопоказаны интенсивные физические нагрузки, а также участие в соревнованиях и спортивных секциях. При этом им нужны оздоровительные нагрузки в зависимости от индивидуального состояния здоровья."Четвертая - это дополнительная группа ЛФК. Здесь могут заниматься даже инвалиды, беременные женщины, люди, перенесшие острые заболевания, травмы и хирургические операции. В этой группе – малая и умеренная интенсивность физических нагрузок", - продолжил собеседник.Эксперт убежден: если будет такой дифференцированный подход к каждому обучающемуся, то проблем со здоровьем школьников на уроках физкультуры можно избежать. Но для этого нужны компетентные медработники, необходимо вводить ставки спортивных врачей, уверен профессор.Читайте также на РИА Новости Крым:К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадокДети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатноВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк

https://crimea.ria.ru/20230329/v-simferopole-na-uroke-fizkultury-umer-devyatiklassnik-1127830779.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, здоровье, новости, мнения, юрий бобрик, школа, физкультура