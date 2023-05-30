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К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок

К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок - РИА Новости Крым, 30.05.2023

К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок

Летом в Крыму будет организована работа 483 тематических детских площадок, всего их посетят больше 85 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T20:23

2023-05-30T20:23

2023-05-30T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Летом в Крыму будет организована работа 483 тематических детских площадок, всего их посетят больше 85 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобраза РК Николай Боровик.Альтернатива загородным лагерям"Одной из форм летней занятости детей является организация дневных тематических площадок. В этом году планируется работа 483 таких площадок. И по данным, полученным от муниципальных образований, охват данными площадками составит более 85 тысяч детей", - сообщил Боровик.Для того чтобы узнать, где будет работать такая площадка, родителям необходимо обратиться в администрацию школы - как правило, такие зоны создаются на базе образовательных учреждений.По словам Боровика, такие площадки помогают, в том числе, организовать досуг и обеспечить занятость тех детей, которые не попали в летние загородные лагеря.Спорт и трудовое воспитание"Кроме учреждений образования есть еще и учреждения спорта и культуры, которые в летний период не перестают работать, они также обеспечивают занятость детей. Так, на лето уже составлен график спортивно-массовых мероприятий, они должны охватить порядка 10 тысяч детей", - напомнил Боровик.Также, по его информации, министерство культуры планирует организовать этим летом экскурсии по театрам, передвижные экспозиции музейных учреждений. За лето их могут посетить порядка 80 тысяч детей, уточнил начальник управления и напомнил, что в республике не перестает действовать программа "Пушкинская карта".Кроме того, дети старше 14 лет могут быть задействованы в трудовом воспитании."Прорабатываются вопросы трудоустройства несовершеннолетних, чтобы дети могли заработать какие-то деньги, получить самостоятельность. Трудовое воспитание прописано как одна из базовых национальных ценностной в нашей стране", - заключил Боровик.Ранее сообщалось, что этим летом власти планируют организовать отдых более 100 тысяч детей школьного возраста со всего полуострова.За неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя.Читайте также на РИА Новости:Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатноКого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьмиВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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