https://crimea.ria.ru/20230530/k-letu-gotovy-skolko-v-krymu-otkroyut-detskikh-tematicheskikh-ploschadok-1129088927.html
К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок - РИА Новости Крым, 30.05.2023
К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
Летом в Крыму будет организована работа 483 тематических детских площадок, всего их посетят больше 85 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T20:23
2023-05-30T20:23
2023-05-30T20:23
отдых
детский отдых
дети
минобраз крыма
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
николай боровик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7451e18b9a7b510fab103c64803c9446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Летом в Крыму будет организована работа 483 тематических детских площадок, всего их посетят больше 85 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобраза РК Николай Боровик.Альтернатива загородным лагерям"Одной из форм летней занятости детей является организация дневных тематических площадок. В этом году планируется работа 483 таких площадок. И по данным, полученным от муниципальных образований, охват данными площадками составит более 85 тысяч детей", - сообщил Боровик.Для того чтобы узнать, где будет работать такая площадка, родителям необходимо обратиться в администрацию школы - как правило, такие зоны создаются на базе образовательных учреждений.По словам Боровика, такие площадки помогают, в том числе, организовать досуг и обеспечить занятость тех детей, которые не попали в летние загородные лагеря.Спорт и трудовое воспитание"Кроме учреждений образования есть еще и учреждения спорта и культуры, которые в летний период не перестают работать, они также обеспечивают занятость детей. Так, на лето уже составлен график спортивно-массовых мероприятий, они должны охватить порядка 10 тысяч детей", - напомнил Боровик.Также, по его информации, министерство культуры планирует организовать этим летом экскурсии по театрам, передвижные экспозиции музейных учреждений. За лето их могут посетить порядка 80 тысяч детей, уточнил начальник управления и напомнил, что в республике не перестает действовать программа "Пушкинская карта".Кроме того, дети старше 14 лет могут быть задействованы в трудовом воспитании."Прорабатываются вопросы трудоустройства несовершеннолетних, чтобы дети могли заработать какие-то деньги, получить самостоятельность. Трудовое воспитание прописано как одна из базовых национальных ценностной в нашей стране", - заключил Боровик.Ранее сообщалось, что этим летом власти планируют организовать отдых более 100 тысяч детей школьного возраста со всего полуострова.За неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя.Читайте также на РИА Новости:Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатноКого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьмиВ Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_272d2eee24c52ce163816b485a7ef2c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, детский отдых, дети, минобраз крыма, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, николай боровик
К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
Летом в Крыму будут работать 483 тематические детские площадки
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Летом в Крыму будет организована работа 483 тематических детских площадок, всего их посетят больше 85 тысяч детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобраза РК Николай Боровик.
Альтернатива загородным лагерям
"Одной из форм летней занятости детей является организация дневных тематических площадок. В этом году планируется работа 483 таких площадок. И по данным, полученным от муниципальных образований, охват данными площадками составит более 85 тысяч детей", - сообщил Боровик.
Для того чтобы узнать, где будет работать такая площадка, родителям необходимо обратиться в администрацию школы - как правило, такие зоны создаются на базе образовательных учреждений.
По словам Боровика, такие площадки помогают, в том числе, организовать досуг и обеспечить занятость тех детей, которые не попали в летние загородные лагеря.
Спорт и трудовое воспитание
"Кроме учреждений образования есть еще и учреждения спорта и культуры, которые в летний период не перестают работать, они также обеспечивают занятость детей. Так, на лето уже составлен график спортивно-массовых мероприятий, они должны охватить порядка 10 тысяч детей", - напомнил Боровик.
Также, по его информации, министерство культуры планирует организовать этим летом экскурсии по театрам, передвижные экспозиции музейных учреждений. За лето их могут посетить порядка 80 тысяч детей, уточнил начальник управления и напомнил, что в республике не перестает действовать программа "Пушкинская карта".
Кроме того, дети старше 14 лет могут быть задействованы в трудовом воспитании.
"Прорабатываются вопросы трудоустройства несовершеннолетних, чтобы дети могли заработать какие-то деньги, получить самостоятельность. Трудовое воспитание прописано как одна из базовых национальных ценностной в нашей стране", - заключил Боровик.
Ранее сообщалось
, что этим летом власти планируют организовать отдых более 100 тысяч детей школьного возраста со всего полуострова.
За неделю до старта летней оздоровительной кампании
в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя.
Читайте также на РИА Новости: