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Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми
Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми
Около 10-15 процентов желающих стать вожатыми в детских лагерях не допускаются к работе с детьми. О критериях, подготовке и навыках для такой деятельности в... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T21:18
2023-05-22T21:18
2023-05-22T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Около 10-15 процентов желающих стать вожатыми в детских лагерях не допускаются к работе с детьми. О критериях, подготовке и навыках для такой деятельности в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.Умение работать в коллективе"Человек команды – это главный критерий, по которому мы отбираем людей в положительную когорту для работы в детском оздоровлении. Те же, кто проявляет эгоистические качества на протяжении длительного периода обучения и не принимает здравую критику, а также всячески показывает себя как индивидуалист, к сожалению, из отряда уходят", - сказал он.По его словам, 85% вожатых - девушки, они более активны и не так эгоцентричны, как парни.Кайданский отметил, что не берут в вожатые агрессивных людей и тех, кто "идет на вызов" и "создает у детей дешевый авторитет", нарушая воспитательные процессы.В то же время он не исключил, что бывают ситуации, когда "разбор ошибок позволяет сгладить агрессию"."Главное – это желание. А уже в процессе обучения видны особенности характера человека, с которыми работают психологи. Порядка 10-15% тех, кто обучается, не допускаются к работе с детьми, отсев уже системен", - сказал он.Сколько вожатых будет работать в сезон"Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в этом году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении российских студенческих отрядов", - сказал Кайданский. И отметил, что в прошлом году было подготовлено порядка 400 вожатых.Работать с детьми будут также 18 молодых людей с новых российских областей, добавил он.Специалистов в Крыму обучают Студенческие отряды, Гуманитарно-педагогическая академия в Ялте, филиал КФУ - Таврическая академия и Крымский инженерно-педагогический университет в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуКак обеспечивается безопасность в детских лагерях КрымаВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20220523/defitsita-vozhatykh-i-vospitateley-v-detskikh-lageryakh-rossii-net-1123315996.html
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, дети, общество, профессия, крым курортный, отдых, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Около 10-15 процентов желающих стать вожатыми в детских лагерях не допускаются к работе с детьми. О критериях, подготовке и навыках для такой деятельности в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.
Умение работать в коллективе
"Человек команды – это главный критерий, по которому мы отбираем людей в положительную когорту для работы в детском оздоровлении. Те же, кто проявляет эгоистические качества на протяжении длительного периода обучения и не принимает здравую критику, а также всячески показывает себя как индивидуалист, к сожалению, из отряда уходят", - сказал он.
По его словам, 85% вожатых - девушки, они более активны и не так эгоцентричны, как парни.
Кайданский отметил, что не берут в вожатые агрессивных людей и тех, кто "идет на вызов" и "создает у детей дешевый авторитет", нарушая воспитательные процессы.
В то же время он не исключил, что бывают ситуации, когда "разбор ошибок позволяет сгладить агрессию".
"Главное – это желание. А уже в процессе обучения видны особенности характера человека, с которыми работают психологи. Порядка 10-15% тех, кто обучается, не допускаются к работе с детьми, отсев уже системен", - сказал он.
Сколько вожатых будет работать в сезон
"Досуг и безопасный отдых детей в оздоровительных лагерях в этом году обеспечат 700 вожатых, которые проходят подготовку в Крымском региональном отделении российских студенческих отрядов", - сказал Кайданский. И отметил, что в прошлом году было подготовлено порядка 400 вожатых.
Работать с детьми будут также 18 молодых людей с новых российских областей, добавил он.
Специалистов в Крыму обучают Студенческие отряды, Гуманитарно-педагогическая академия в Ялте, филиал КФУ - Таврическая академия и Крымский инженерно-педагогический университет в Симферополе.
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