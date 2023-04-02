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Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма
Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма
Сотрудники МЧС приходят с профилактическим визитом в каждый детский лагерь, если находят нарушения – инициируют в прокуратуре полную плановую проверку. В... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T08:54
2023-04-02T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС приходят с профилактическим визитом в каждый детский лагерь, если находят нарушения – инициируют в прокуратуре полную плановую проверку. В прошлом году их было около 70, заявил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым. Особое внимание уделяют лагерям загородного типа, которых в Крыму 52."За прошлый год было в целом около 70 проверок всех лагерей, по загородным – около 10. Выявлено около пятисот нарушений. Это были нарушения режимного характера, такие, как несвоевременная зарядка огнетушителей или неработоспособность систем пожарной автоматики. Руководителям было указано на эти недочеты, и до начала сезона проводилась работа по их устранению. Привлекались к админответственности как директора, так и юридические лица", - проинформировал представитель МЧС.По его словам, на сегодняшний день только один из загородных лагерей Крыма не оборудован системой противопожарной автоматики. "Там сложная ситуация", сказал спикер, но руководство обязуется устранить все недостатки, чтобы их допустили к работе в этом сезоне.Одна из проблем состоит в том, что большинство лагерей в Крыму – сезонные, а значит обслуживание систем пожарной безопасности не осуществляется круглый год.И добавил, что все сигналы от пожарной автоматики выводятся на пульты централизованного наблюдения, установленные в пожарных частях. Диспетчеры видят сигнал и в ту же секунду отправляют на место пожарную машину.Для помощи профессиональным спасателям во многих лагерях создаются добровольные дружины. Как сообщил Игорь Скуртул, их в Крыму уже более 200 на 350 лагерей. Кроме того, безопасность детей помогают обеспечивать сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, задача которых объяснять ребятам правила поведения на воде.О том, как о здоровье маленьких гостей Крыма заботится Роспотребнадзор, РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора крымского Роспотребнадзора Елена Лысенко. По ее словам, все детские оздоровительные организации должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что отдых в этом учреждении соответствует всем нормам.Читайте также на РИА Новости Крым:Противопожарные правила в России: что изменилосьДетский отдых в Крыму: что новогоВласти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
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Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма

Пожарная инспекция выявила около 500 нарушений в детских лагерях Крыма в прошлом году

08:54 02.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛетний отдых в Крыму
Летний отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС приходят с профилактическим визитом в каждый детский лагерь, если находят нарушения – инициируют в прокуратуре полную плановую проверку. В прошлом году их было около 70, заявил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.
Особое внимание уделяют лагерям загородного типа, которых в Крыму 52.
"За прошлый год было в целом около 70 проверок всех лагерей, по загородным – около 10. Выявлено около пятисот нарушений. Это были нарушения режимного характера, такие, как несвоевременная зарядка огнетушителей или неработоспособность систем пожарной автоматики. Руководителям было указано на эти недочеты, и до начала сезона проводилась работа по их устранению. Привлекались к админответственности как директора, так и юридические лица", - проинформировал представитель МЧС.
По его словам, на сегодняшний день только один из загородных лагерей Крыма не оборудован системой противопожарной автоматики. "Там сложная ситуация", сказал спикер, но руководство обязуется устранить все недостатки, чтобы их допустили к работе в этом сезоне.
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Одна из проблем состоит в том, что большинство лагерей в Крыму – сезонные, а значит обслуживание систем пожарной безопасности не осуществляется круглый год.
"В начале сезона ее приходится полноценно восстанавливать и проводить техническое обслуживание. Но мы разработали такой порядок, когда диспетчерский состав пожарной охраны ежедневно созванивается с руководством на объекте, проводит сработку пожарной автоматики, подтверждается проход сигнала, и мы понимаем, что система в рабочем состоянии. Это дает результат: на протяжении двух лет у нас не было возгораний на данных территориях", - отметил он.
И добавил, что все сигналы от пожарной автоматики выводятся на пульты централизованного наблюдения, установленные в пожарных частях. Диспетчеры видят сигнал и в ту же секунду отправляют на место пожарную машину.
Для помощи профессиональным спасателям во многих лагерях создаются добровольные дружины. Как сообщил Игорь Скуртул, их в Крыму уже более 200 на 350 лагерей. Кроме того, безопасность детей помогают обеспечивать сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, задача которых объяснять ребятам правила поведения на воде.
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О том, как о здоровье маленьких гостей Крыма заботится Роспотребнадзор, РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора крымского Роспотребнадзора Елена Лысенко. По ее словам, все детские оздоровительные организации должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что отдых в этом учреждении соответствует всем нормам.
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