https://crimea.ria.ru/20230330/vlasti-kryma-dobavili-150-millionov-na-ozdorovlenie-detey-1127878048.html
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
Из бюджета Республики Крым дополнительно выделено около 150 млн рублей на приобретение путевок в детские загородные лагеря. Соответственно, отдохнуть летом... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T20:46
2023-03-30T20:46
2023-03-30T20:46
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общество
оксана красникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Из бюджета Республики Крым дополнительно выделено около 150 млн рублей на приобретение путевок в детские загородные лагеря. Соответственно, отдохнуть летом смогут значительно больше детей, чем было запланировано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова. Она добавила, что стоимость путевки, по сравнению с прошлым годом, была повышена."Это такая мера поддержки в первую очередь для детей, поскольку эти средства пойдут на создание условий. У нас изменились нормы питания, будут увеличены расходы на проведение кружков и образовательных секций, а также на дополнительные экскурсии. Ну, и поддержка самих лагерей, потому что для них это возможность сделать новые вложения в развитие материально-технической базы", - отметила Красникова.Родителям и педагогам, которые планируют поездки с детьми, следует обращать внимание, внесен ли выбранный ими лагерь в Реестр организации оздоровления и отдыха детей.На данный момент в Реестре находится 52 загородных лагеря, 302 лагеря дневного пребывания детей, которые состоят при образовательных организациях, и порядка 400 тематических площадок."Лагеря дневного пребывания будут открываться на базе образовательных организаций, дети там будут находиться более 4 часов. Они должны быть обеспечены не только воспитательными и образовательными программами, но и питанием", - уточнила она.Дневные тематические площадки, по словам чиновника, предусматривают возможность нахождения ребенка в образовательной организации до четырех часов. В это время он будет занят в соответствии с его интересами, это кружки, секции, экскурсии, посещение музеев, театров и кинотеатров.Ранее Красникова сообщила, что большая часть существующих в республике детских оздоровительных учреждений еще нуждаются в реконструкции, ремонте и доведении до современных стандартов. По предварительным оценкам минобраза, на это потребуется более 13 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023Школьники смогут путешествовать по России бесплатно
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Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
Власти Крыма добавили 150 миллионов рублей на оздоровление детей в загородных лагерях
2023-03-30T20:46
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PT0M54S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дети, отдых, крым, новости крыма, общество, оксана красникова, минобраз крыма
Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей
Из бюджета Крыма дополнительно выделили 150 млн рублей на путевки в детские лагеря
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Из бюджета Республики Крым дополнительно выделено около 150 млн рублей на приобретение путевок в детские загородные лагеря. Соответственно, отдохнуть летом смогут значительно больше детей, чем было запланировано. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова.
Она добавила, что стоимость путевки, по сравнению с прошлым годом, была повышена.
"Это такая мера поддержки в первую очередь для детей, поскольку эти средства пойдут на создание условий. У нас изменились нормы питания, будут увеличены расходы на проведение кружков и образовательных секций, а также на дополнительные экскурсии. Ну, и поддержка самих лагерей, потому что для них это возможность сделать новые вложения в развитие материально-технической базы", - отметила Красникова.
Родителям и педагогам, которые планируют поездки с детьми, следует обращать внимание, внесен ли выбранный ими лагерь в Реестр организации оздоровления и отдыха детей.
"В Реестр включаются организации, которые имеют все безопасные условия. Это и требования антитеррористической безопасности, и условия питания и проживания. Все площадки, которые используются для проведения занятий, также должны соответствовать современным требованиям и быть безопасными для детей", - напомнила заместитель министра.
На данный момент в Реестре находится 52 загородных лагеря, 302 лагеря дневного пребывания детей, которые состоят при образовательных организациях, и порядка 400 тематических площадок.
"Лагеря дневного пребывания будут открываться на базе образовательных организаций, дети там будут находиться более 4 часов. Они должны быть обеспечены не только воспитательными и образовательными программами, но и питанием", - уточнила она.
Дневные тематические площадки, по словам чиновника, предусматривают возможность нахождения ребенка в образовательной организации до четырех часов. В это время он будет занят в соответствии с его интересами, это кружки, секции, экскурсии, посещение музеев, театров и кинотеатров.
Ранее Красникова сообщила, что большая часть существующих в республике детских оздоровительных учреждений
еще нуждаются в реконструкции, ремонте и доведении до современных стандартов. По предварительным оценкам минобраза, на это потребуется более 13 млрд рублей
.
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