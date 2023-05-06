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В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк

В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк

В Детском парке Симферополя в субботу открылся самый крупный в Крыму веревочный парк. О том, какие ограничение действуют для посетителей аттракциона и вредят ли РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T19:39

2023-05-06T19:39

2023-05-06T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Детском парке Симферополя в субботу открылся самый крупный в Крыму веревочный парк. О том, какие ограничение действуют для посетителей аттракциона и вредят ли такие забавы деревьям РИА Новости Крым рассказал руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филипенко.Аттракцион открылсяО начале работы нового аттракциона в Симферополе сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев. Как добавил Филипенко, общая протяженность веревочного парка – больше 500 метров. Однако поупражняться в ловкости смогут не все - есть ряд ограничений."Детям младше семи лет делать на этом аттракционе нечего. Как и взрослым, чей вес превышает 120 килограммов", - сказал он.Правила безопасностиНа аттракционе постоянно работают инструкторы-спасатели, альпинисты, у который имеются все необходимые допуски, заверил Филипенко. Они и оценивают риски для допуска детей на разные ярусы парка, которые отличаются по уровню сложности. Поэтому начинать лучше всего с самого низа. "Рекомендую всем сначала пройти по нижнему ярусу, а потом, если есть физические данные для верхнего яруса, выходить и на него", - сказал он.И пояснил, что верхний ярус рассчитан на детей постарше и взрослых. "Верхний ярус веревочного парка предусмотрен для взрослых и детей постарше и ростом от 130 см и выше, - рассказывает Филипенко. - На аттракционе есть некоторые препятствия, которые ребенок с маленьким ростом, даже при наличии силы, не сможет преодолеть, там надо растягиваться широко".По его словам, в дождь и снег эксплуатация веревочного парка запрещена."Стоимость билета на прохождение нижнего яруса, 200 рублей, а верхнего – 300 рублей. В дождь и снег эксплуатация веревочного парка запрещена", - сказал Филипенко.Деревья берегут и планы строятНесмотря на то, что веревочный аттракцион находится на высоте и при его строительстве были задействованы зеленые насаждения, деревья не пострадали, заверил он.Также, рассказывая о планах на этот год, Филипенко сообщил, что в парке имени Гагарина хотят построить детскую площадку, "общедоступную, инклюзивную"."Также сейчас решается вопрос о том, чтобы сделать новую огромную и красивую площадку в Детском парке", - заключил Роман Филипенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Усатые-полосатые: Кот Мостик побывал на арене цирка ЗапашногоВ России хотят развивать круглогодичные аквапарки и парки развлеченийВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств

https://crimea.ria.ru/20230428/kogda-v-sevastopole-nachnut-priem-zayavleniy-na-otdykh-detey-v-lageryakh-1128408666.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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