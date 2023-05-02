https://crimea.ria.ru/20230502/v-rossii-khotyat-razvivat-kruglogodichnye-akvaparki-i-parki-razvlecheniy-1128492091.html

В России хотят развивать круглогодичные аквапарки и парки развлечений

В России хотят развивать круглогодичные аквапарки и парки развлечений - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В России хотят развивать круглогодичные аквапарки и парки развлечений

Трендом у россиян становятся семейные туристические поездки на автомобилях в крупные города своего региона и соседних, что требует развития круглогодичных... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T21:02

2023-05-02T21:02

2023-05-02T21:02

туризм

россия

внутренний туризм

максим решетников

минэкономразвития россии

владимир путин (политик)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Трендом у россиян становятся семейные туристические поездки на автомобилях в крупные города своего региона и соседних, что требует развития круглогодичных крупных детских парков развлечений и аквапарков. Об заявил министр экономики РФ Максим Решетников во время доклада президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства во вторник.Он отметил, что в России уже есть успешные примеры реализации таких проектов. В частности, на юге это "Сочи-парк", созданный в рамках подготовки к зимней Олимпиаде в 2014, а в Москве – крытый парк развлечений "Остров мечты"."Будем предлагать включить такого рода мероприятия по поддержке вот таких крупных центров притяжения, в том числе теплых аквапарков, в периметр национального проекта. Просим поддержать", – обратился Решетников к президенту, отметив, что соответствующие предложения вместе с бизнесом уже готовятся.Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реализации новых проектов для развития туротрасли, которая "важна и с социальной, и с экономической точки зрения".Он подчеркнул, что задач много, но "все они все достаточно интересные и благодатные, так как сразу видна отдача".Ранее глава Минэка сообщил, что в России за прошлый год на 4 млн выросло количество туристических поездок, "несмотря на ограничения по аэропортам юга". "Люди чаще путешествуют по своему региону и соседним", – сказал Решетников.Он заявил о необходимости увеличивать число отелей и поддерживать в непростые времена предпринимателей. В частности, заявил о том, что профильное министерство направит на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуостроваЖдать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт

https://crimea.ria.ru/20220517/na-razvitie-turizma-v-rossii-vlozhat-trilliony-rubley-chastnykh-investitsiy-1123253940.html

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россия, внутренний туризм, максим решетников, минэкономразвития россии, владимир путин (политик), общество, новости, отдых, дети