https://crimea.ria.ru/20230425/zhdat-li-turistov-v-krymu-na-mayskie-i-letom---ekspert-1128331276.html

Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт

Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт

Несмотря на общее снижение числа бронирований, выгодные ценовые предложения крымских отельеров привлекут на полуостров туристов на майские праздники и летом, и... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T07:03

2023-04-25T07:03

2023-04-25T07:03

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

анатолий тарасенко

крым

новости крыма

общество

отдых

отдых в крыму

мнения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453639_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e41793c8da66c6e3b9baef9fee6ee1ff.jpg

Анатолий Тарасенко: снижение цен привлечет туристов в Крым Анатолий Тарасенко: снижение цен привлечет туристов в Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на общее снижение числа бронирований, выгодные ценовые предложения крымских отельеров привлекут на полуостров туристов на майские праздники и летом, и сезон все же состоится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Рекордов ждать не стоитПо его словам, из-за трудностей логистики и текущей военно-политической ситуации сейчас туристы действительно реже выбирают крымское направление."Однозначно нельзя говорить о том, что в Крым не едут. Едут. В том числе из Белоруссии, работают ряд санаториев, едут "социальники" по профсоюзным путевкам и каким-то госпрограммам. В сложившихся условиях делается максимум, чтобы сезон состоялся, но, будем откровенны, рекордным грядущий сезон не будет", - считает эксперт.При этом, говорить о провале тоже рано, убежден Тарасенко. Он напомнил, что в этом году на подъездах к Крымскому мосту увеличат число пропускных пунктов и добавят дополнительные поезда, что упростит логистику. Отчасти это поможет привлечь туриста, но главным преимуществом крымских курортов в этом году станет доступная цена.Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июня >>Отдых выходного дняЧто касается майских праздников, по мнению Тарасенко, во многом ситуацию будет определять погода. "Много туристов сейчас выбирают спонтанно направления и ориентируются, в том числе, на погоду. Если погода не подведет, туриста привлекут в Крым опять же акционные предложения", - считает гость эфира.В частности, по его словам, на майские праздники крымские средства размещения дают выгодные предложения "выходного дня" жителям Крыма и южных регионов России: Краснодарского края, Ставрополья, Ростова-на-Дону и так далее. Поскольку дорога из соседних регионов занимает не так много времени, это имеет очевидный положительный эффект."Благодаря тому, что люди могут на авто доехать до Крыма, 4-5-звездочные объекты на крымском Южнобережье пользуются на майские большим спросом. Также и сами крымчане сейчас стараются выезжать по Крыму в экскурсионные туры, и многие операторы на это ориентируются. Что касается Питера, Москвы, и других российских регионов, их жители сейчас чаще выбирают сочинский регион, до которого можно быстро долететь на самолете, или же Турцию, и другие зарубежные направления", - подытожил Тарасенко.Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма >>Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Крым стал единственным российским регионом, где цены на летний отдых снизились по сравнению с прошлым годом. Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, что номера на лето бронируют не так активно, как всегда, в основном период бронирования — на ближайшие 15-30 дней. Это связано с проблемами логистики.Сами отельеры тоже отмечают снижение числа бронирований, из-за этого в отрасли падают зарплаты и освобождаются вакансии.При этом в Минтрансе РФ рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые даже планируют оборудовать вагонами-столовыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымВ Крыму ждут на отдых белорусских туристов – ВолченкоКрымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, анатолий тарасенко, крым, новости крыма, общество, отдых, отдых в крыму, мнения, россия