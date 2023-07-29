https://crimea.ria.ru/20230729/chtob-brat-gordilsya-shkolnik-iz-kryma-vyigral-pervenstvo-rossii-po-boksu-1130348987.html

Чтоб брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу

Чтоб брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Чтоб брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу

Три года упорных тренировок, природная целеустремленность и желание победить, чтобы гордился брат, который сейчас "за ленточкой", помогли 13-летнему школьнику... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T09:58

2023-07-29T09:58

2023-07-29T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Три года упорных тренировок, природная целеустремленность и желание победить, чтобы гордился брат, который сейчас "за ленточкой", помогли 13-летнему школьнику Андрею Клицману из села Ленинское Ленинского района Крыма завоевать золото на Первенстве России по боксу среди юниоров 13-14 лет. О подготовке, соревнованиях и упорстве мальчика РИА Новости Крым рассказал тренер юного спортсмена Айдер Айдинов, который называет своего ученика маленьким львом и пахарем и верит, что когда-то он выступит и на Олимпийских играх.Крымчанин стал лучшимСоревнования проходили в конце июля во Владикавказе. За медали в 16 весовых категориях боролись 309 боксеров из 69 регионов Российской Федерации. Республику Крым представляли девять спортсменов."Первый отбор был в Карачаево-Черкесии, в Домбае, где были Всероссийские соревнования. Там Андрей стал первым. И мы попали в состав сборной России и на Первенство страны. Поехали на сборы в Северную Осетию. И мой мальчик, мой ученик Андрей Клицман, провел четыре боя", - вспоминает тренер Айдинов.В первом бою крымский школьник выиграл у соперника из Иркутска, и сделал это с явным преимуществом уже в первом раунде. Затем его соперником стал боксер из Санкт-Петербурга, из спортшколы олимпийского резерва, который был победителем страны в прошлом году. В третьем бою Клицман победил красноярского спортсмена, а в финале стал сильнее боксера с Кубани.Бои были тяжелымиСвое тринадцатилетние боксер Клицман отметил на соревнованиях. Вышел на ринг и выиграл бой. Наставнику было приятно. И, наверное, немного неловко, что забыл, "замотавшись в боях", поздравить с днем рождения своего ученика.Старший брат Андрея сейчас находится в зоне СВО. И он очень переживает за мальчика. Когда ехали на Первенство, мальчишка признался тренеру, что очень хочет привезти "золото", чтобы брат им гордился."Мы долго шли к тому, чтобы завоевать "золото" на Первенстве России по боксу. Мы пахали – три раза в день тренировки. Он пахарь у меня. Маленький лев. Он знает, что будет тяжело, что легкой прогулки не будет в ринге. Это ведь игра интеллекта, только на кулаках", - говорит с гордостью Айдинов. И уточняет, что его ученики уже попадали в сборную России, но "золотой такой первый".Ринг поставили в сельском ДКВ секцию по боксу в село Ленинское к Айдеру Айдинову приезжают дети со всего Ленинского района, а также из Щелкино и из-под Керчи. В местном доме культуры силами тренера, родителей его учеников и других неравнодушных спонсоров, удалось оборудовать зал, поставить ринг.Детей в секцию ходит много. Но награду такого уровня пока удалось завоевать лишь одному. Боксом Андрей занимается всего три года. Ученик он талантливый. Да и родители у него понимающие: если наставник их сына говорит, что надо ехать на соревнования, собирают деньги. Спонсоров поддержать перспективного юного спортсмена не находится, что обидно, конечно, признается собеседник.Планы на будущееВ начале августа тренер и его ученик поедут в Москву на углубленный медицинский осмотр (УМО), после – в Кисловодск на сборы, затем – на международный турнир в Армению. А оттуда уже на Первенство Европы среди школьников 13-14 лет, в Сербию.На вопрос, в чем секрет его успешной тренерской работы, отвечает: "Мы работаем на песке, ведь живем возле моря. Вот наш секрет. Плаваем тоже. Больше тренируемся на открытом воздухе".Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и телоБорьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоБезопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям

https://crimea.ria.ru/20230225/krymskie-sportsmenki-otpravyatsya-na-pervenstvo-evropy-po-sambo-1127188841.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

спорт, общество, россия, крым, бокс, ленинский район, москва, дети