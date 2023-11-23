https://crimea.ria.ru/20231123/sila-ruk-i-voli-baydarochnitsa-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-kubke-rf-1133003199.html

Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ

Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ

Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова заняла первое место на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказал в комментарии РИА Новости Крым ее РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T13:06

2023-11-23T13:06

2023-11-23T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова заняла первое место на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказал в комментарии РИА Новости Крым ее тренер, Вадим Никитенко, главное преимущество 23-летней чемпионки мира – это ее волевой характер, который позволяет ей быть первой. Долгова занимается в спортивной школе олимпийского резерва № 8 Севастополя, она — член сборной команды России."Настя - мастер спорта международного класса, чемпионка мира, участница олимпийских игр. Выиграла – спасибо!", - сказал Вадим Никитенко.Также он отметил, что участие в этой гонке является важным для спортсменки, которая сейчас "не гоняется на международках". Но в сентябре на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй Воли" Анастасия Долгова взяла четыре медали – три "золота" и "серебро".Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходит в Краснодаре. Анастасия Долгова заняла первое место на дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке.В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов со всей России. В заключительный день, 23 ноября, проходит гонка среди юношей.Ранее сообщалось, что севастопольская спортсменка взяла серебро на Чемпионате России по боксу.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКрымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из ВенесуэлыКогда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители

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