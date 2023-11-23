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Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова заняла первое место на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказал в комментарии РИА Новости Крым ее РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:06
2023-11-23T13:06
2023-11-23T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова заняла первое место на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказал в комментарии РИА Новости Крым ее тренер, Вадим Никитенко, главное преимущество 23-летней чемпионки мира – это ее волевой характер, который позволяет ей быть первой. Долгова занимается в спортивной школе олимпийского резерва № 8 Севастополя, она — член сборной команды России."Настя - мастер спорта международного класса, чемпионка мира, участница олимпийских игр. Выиграла – спасибо!", - сказал Вадим Никитенко.Также он отметил, что участие в этой гонке является важным для спортсменки, которая сейчас "не гоняется на международках". Но в сентябре на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй Воли" Анастасия Долгова взяла четыре медали – три "золота" и "серебро".Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходит в Краснодаре. Анастасия Долгова заняла первое место на дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке.В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов со всей России. В заключительный день, 23 ноября, проходит гонка среди юношей.Ранее сообщалось, что севастопольская спортсменка взяла серебро на Чемпионате России по боксу.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКрымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из ВенесуэлыКогда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
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спорт, севастополь, новости крыма, крым, анастасия долгова
Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
Байдарочница из Севастополя Анастасия Долгова завоевала "золото" на Кубке России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым.
Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова заняла первое место на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказал в комментарии РИА Новости Крым
ее тренер, Вадим Никитенко, главное преимущество 23-летней чемпионки мира – это ее волевой характер, который позволяет ей быть первой.
Долгова занимается в спортивной школе олимпийского резерва № 8 Севастополя, она — член сборной команды России.
"Настя - мастер спорта международного класса, чемпионка мира, участница олимпийских игр. Выиграла – спасибо!", - сказал Вадим Никитенко.
Также он отметил, что участие в этой гонке является важным для спортсменки, которая сейчас "не гоняется на международках". Но в сентябре на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй Воли" Анастасия Долгова взяла четыре медали – три "золота" и "серебро".
"Тренирую ее с 2014 года. И могу с уверенностью сказать, что ее главное преимущество – это характер. У нее очень волевой характер. Она выигрывает и "двойку" (двухместные байдарки – ред.), и "четверку" (четырехместные байдарки – ред.), а в "одиночке" она все первенство России, которое было, все выиграла", - сказал тренер.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходит в Краснодаре. Анастасия Долгова заняла первое место на дистанции 2000 метров в байдарке-одиночке.
В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов со всей России. В заключительный день, 23 ноября, проходит гонка среди юношей.
Ранее сообщалось
, что севастопольская спортсменка взяла серебро на Чемпионате России по боксу.
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