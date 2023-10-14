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Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители

Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители

Бокс в Крыму приобретает все большую популярность, при этом многие крымские спортсмены показывают высокие результаты в профессиональном спорте на всероссийском... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T19:45

2023-10-14T19:45

2023-10-14T19:45

бокс

павел кабаргин

спорт

крым

мнения

минспорта крыма

константин дзю

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Тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин Тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бокс в Крыму приобретает все большую популярность, при этом многие крымские спортсмены показывают высокие результаты в профессиональном спорте на всероссийском и международном уровнях. В каком возрасте начинать занятия, какую секцию выбрать, сколько стоит экипировка и как помочь ребенку достичь успеха в этом виде спорта – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин.Советы тренера"В секцию бокса ребенка можно записать уже с пяти лет. Однако оптимальный возраст 10-11, поскольку официальные соревнования начинаются с 13-14 лет – есть два года на подготовку. При этом соревновательная часть – очень важная составляющая процесса, поскольку развивает ответственность – ребенок готовится, развивает лидерские качества, ведь он хочет победить", – говорит Кабаргин.По его словам, все крымские секции бокса объединены, федерация находится в контакте со семи тренерами и продвигает перспективных ребят. Все условия для занятий в республике тоже есть: при поддержке Минспорта и властей открываются новые спортивные залы, закупается новое оборудование, экипировка.Самое главное, что требуетс от родителей – моральная поддержка маленьких спортсменов и полное доверие к тренеру.Популярный спортПо его словам, бокс в Крыму сейчас очень популярен, ребята и девочки идут в секции с удовольствием, многие достигают высоких результатов. При этом, несмотря на санкции в отношении полуострова, благодаря усилиям Всероссийской и Крымской Федераций бокса, крымские спортсмены выходят на международные площадки под флагом и под гимн России.Среди известных крымских спортсменов – призер чемпионата мира Ахтем Закиров, бронзовый призер олимпиады Глеб Бахши и другие. Местные и приглашенные звезды спорта проводят показательные выступления, дают мастер-классы подрастающему поколению. Так, на открытие новых залов в Евпатории федерация пригласила трехкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов Константина Дзю. Все это, чтобы еще больше популяризировать бокс, говорит Кабаргин, который советует выбирать этот вид спорта всем, кто хочет стать увереннее и сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из ВенесуэлыЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бокс, павел кабаргин, спорт, крым, мнения, минспорта крыма, константин дзю