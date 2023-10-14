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Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
Бокс в Крыму приобретает все большую популярность, при этом многие крымские спортсмены показывают высокие результаты в профессиональном спорте на всероссийском... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T19:45
2023-10-14T19:45
2023-10-14T19:45
бокс
павел кабаргин
спорт
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мнения
минспорта крыма
константин дзю
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Тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин
Тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бокс в Крыму приобретает все большую популярность, при этом многие крымские спортсмены показывают высокие результаты в профессиональном спорте на всероссийском и международном уровнях. В каком возрасте начинать занятия, какую секцию выбрать, сколько стоит экипировка и как помочь ребенку достичь успеха в этом виде спорта – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин.Советы тренера"В секцию бокса ребенка можно записать уже с пяти лет. Однако оптимальный возраст 10-11, поскольку официальные соревнования начинаются с 13-14 лет – есть два года на подготовку. При этом соревновательная часть – очень важная составляющая процесса, поскольку развивает ответственность – ребенок готовится, развивает лидерские качества, ведь он хочет победить", – говорит Кабаргин.По его словам, все крымские секции бокса объединены, федерация находится в контакте со семи тренерами и продвигает перспективных ребят. Все условия для занятий в республике тоже есть: при поддержке Минспорта и властей открываются новые спортивные залы, закупается новое оборудование, экипировка.Самое главное, что требуетс от родителей – моральная поддержка маленьких спортсменов и полное доверие к тренеру.Популярный спортПо его словам, бокс в Крыму сейчас очень популярен, ребята и девочки идут в секции с удовольствием, многие достигают высоких результатов. При этом, несмотря на санкции в отношении полуострова, благодаря усилиям Всероссийской и Крымской Федераций бокса, крымские спортсмены выходят на международные площадки под флагом и под гимн России.Среди известных крымских спортсменов – призер чемпионата мира Ахтем Закиров, бронзовый призер олимпиады Глеб Бахши и другие. Местные и приглашенные звезды спорта проводят показательные выступления, дают мастер-классы подрастающему поколению. Так, на открытие новых залов в Евпатории федерация пригласила трехкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов Константина Дзю. Все это, чтобы еще больше популяризировать бокс, говорит Кабаргин, который советует выбирать этот вид спорта всем, кто хочет стать увереннее и сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из ВенесуэлыЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
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РИА Новости Крым
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бокс, павел кабаргин, спорт, крым, мнения, минспорта крыма, константин дзю
Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
Тренер Кабаргин: главная задача родителей маленького спортсмена – моральная поддержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым.
Бокс в Крыму приобретает все большую популярность, при этом многие крымские спортсмены показывают высокие результаты в профессиональном спорте на всероссийском и международном уровнях. В каком возрасте начинать занятия, какую секцию выбрать, сколько стоит экипировка и как помочь ребенку достичь успеха в этом виде спорта – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал тренер-преподаватель высшей категории по боксу Павел Кабаргин.
Советы тренера
"В секцию бокса ребенка можно записать уже с пяти лет. Однако оптимальный возраст 10-11, поскольку официальные соревнования начинаются с 13-14 лет – есть два года на подготовку. При этом соревновательная часть – очень важная составляющая процесса, поскольку развивает ответственность – ребенок готовится, развивает лидерские качества, ведь он хочет победить", – говорит Кабаргин.
По его словам, все крымские секции бокса объединены, федерация находится в контакте со семи тренерами и продвигает перспективных ребят. Все условия для занятий в республике тоже есть: при поддержке Минспорта и властей открываются новые спортивные залы, закупается новое оборудование, экипировка.
"Что касается расходов, бокс по сравнению с другими видами спорта не затратный. Ребенок записывается в секцию, ему выдаются и перчатки, и шлем, поскольку федерация покупает экипировку, все залы укомплектованы. Для ребенка – только спортивная форма. Если он показывает результат, федерация спонсирует все поездки, соревнования, сборы", – продолжает тренер.
Самое главное, что требуетс от родителей – моральная поддержка маленьких спортсменов и полное доверие к тренеру.
"Иногда родители могут мешать, упрекать в проигрышах, но не всегда проигрыш это поражение, иногда на них учишься и становишься сильнее. Главный совет родителям – просто не мешать, не давить. Должно быть полное доверие с тренером, поддержка ребенка со стороны родителей", – считает Кабаргин.
Популярный спорт
По его словам, бокс в Крыму сейчас очень популярен, ребята и девочки идут в секции с удовольствием, многие достигают высоких результатов. При этом, несмотря на санкции в отношении полуострова, благодаря усилиям Всероссийской и Крымской Федераций бокса, крымские спортсмены выходят на международные площадки под флагом и под гимн России.
"Например, сейчас только приехали с Тамерланом Тургуновым с международного турнира в Дагестане. Были представители 15 стран. Тамерлан провел три боя со спортсменами из Ирана, Узбекистана, и в финале встретился с финалистом чемпионата мира из Армении. Бой был очень конкурентным, отбоксировали на равных, но стали вторыми. Это очень высокий результат, учитывая уровень его участников", – рассказывает тренер.
Среди известных крымских спортсменов – призер чемпионата мира Ахтем Закиров, бронзовый призер олимпиады Глеб Бахши и другие. Местные и приглашенные звезды спорта проводят показательные выступления, дают мастер-классы подрастающему поколению. Так, на открытие новых залов в Евпатории федерация пригласила трехкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов Константина Дзю. Все это, чтобы еще больше популяризировать бокс, говорит Кабаргин, который советует выбирать этот вид спорта всем, кто хочет стать увереннее и сильнее.
"Даже если ребенок не выйдет на большие спортивные достижения, он будет уверен в себе, сможет защищать свою семью, страну и будет развиваться физически. Бокс – это не драка, а стратегия, ловкость, ум, сила и смелость. Привить все это – главная задача тренера", – убежден гость эфира.
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