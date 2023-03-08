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Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши одержал уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T10:30
2023-03-08T10:33
глеб бакши (спортсмен)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши одержал уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо Бланко на турнире в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions, под эгидой которой проходит турнир.Не давал колумбийцу передохнутьВосьмираундовый бой прошел в категории до 72,6 кг. Бакши сохранял преимущество над соперником на протяжении практически всего поединка, практически не давая колумбийцу времени на передышку. Альфонсо лишь изредка выбирался из глухой обороны и пытался поймать крымчанина на ошибках.Судьи единогласно присудили победу россиянину.Соперник "жевал" бойКомментируя итоги поединка, Бакши отметил, что ему всегда приятно боксировать с соперниками латинской школы, которые отличаются своей гибкостью и передвижением. При этом Альфонсо, по словам россиянина, старался "засушить" бой.Он также добавил, что в время боя старался выполнять все указания тренера.На Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года Бакши стал бронзовым призером турнира в весе до 75 кг. Президент России Владимир Путин наградил Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.В конце декабря 2021 года Бакши объявил, что покидает любительский бокс и переходит в профессиональный спорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому боксеру Бакши вручили медаль и сертификат на миллионПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024
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глеб бакши (спортсмен), спорт, крым, новости, общество, бокс
Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы

Боксер из Крыма Бакши победил экс-чемпиона мира Бланко на турнире в Екатеринбурге

10:30 08.03.2023 (обновлено: 10:33 08.03.2023)
 
© Фото со страницы RCC Boxing Promotions в VKКрымский профессиональный боксер Глеб Бакши
Крымский профессиональный боксер Глеб Бакши
© Фото со страницы RCC Boxing Promotions в VK
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши одержал уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо Бланко на турнире в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions, под эгидой которой проходит турнир.

Не давал колумбийцу передохнуть

Восьмираундовый бой прошел в категории до 72,6 кг. Бакши сохранял преимущество над соперником на протяжении практически всего поединка, практически не давая колумбийцу времени на передышку. Альфонсо лишь изредка выбирался из глухой обороны и пытался поймать крымчанина на ошибках.
"Глеб полностью доминировал в ринге, разнообразно атаковал и гонял Бланко по углам. В заключительном раунде Бланко все-таки очутился в нокдауне после мощной серии ударов от Бакши. Альфонсо сумел подняться, но Глеб продолжил атаковать, и вскоре венесуэлец еще раз оказался на полу. Бланко вновь поднялся и достоял до гонга", – говорится в сообщении.
Судьи единогласно присудили победу россиянину.
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Соперник "жевал" бой

Комментируя итоги поединка, Бакши отметил, что ему всегда приятно боксировать с соперниками латинской школы, которые отличаются своей гибкостью и передвижением. При этом Альфонсо, по словам россиянина, старался "засушить" бой.
"Хотел показать красочный бой, что-то получалось, что-то нет. К сожалению, соперник "жевал" бой и делал все, чтобы его "засушить". Я пытался его закончить, не получилось. Только к концу пару раз начал попадать, но он спасался. Он хороший боец, и это хороший опыт для меня. Человек провел уже 18 боев, а я боксировал третий свой бой. Не многие бы согласились на такой поединок, но мне интересно боксировать с сильными соперниками", – сказал Бакши.
Он также добавил, что в время боя старался выполнять все указания тренера.
На Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года Бакши стал бронзовым призером турнира в весе до 75 кг. Президент России Владимир Путин наградил Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
В конце декабря 2021 года Бакши объявил, что покидает любительский бокс и переходит в профессиональный спорт.
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