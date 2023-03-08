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Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы

Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши одержал уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T10:30

2023-03-08T10:30

2023-03-08T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, крымский боксер Глеб Бакши одержал уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо Бланко на турнире в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions, под эгидой которой проходит турнир.Не давал колумбийцу передохнутьВосьмираундовый бой прошел в категории до 72,6 кг. Бакши сохранял преимущество над соперником на протяжении практически всего поединка, практически не давая колумбийцу времени на передышку. Альфонсо лишь изредка выбирался из глухой обороны и пытался поймать крымчанина на ошибках.Судьи единогласно присудили победу россиянину.Соперник "жевал" бойКомментируя итоги поединка, Бакши отметил, что ему всегда приятно боксировать с соперниками латинской школы, которые отличаются своей гибкостью и передвижением. При этом Альфонсо, по словам россиянина, старался "засушить" бой.Он также добавил, что в время боя старался выполнять все указания тренера.На Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года Бакши стал бронзовым призером турнира в весе до 75 кг. Президент России Владимир Путин наградил Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.В конце декабря 2021 года Бакши объявил, что покидает любительский бокс и переходит в профессиональный спорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому боксеру Бакши вручили медаль и сертификат на миллионПутин наградил Глеба Бакши медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

https://crimea.ria.ru/20211229/trener-usika-otsenil-perspektivy-bakshi-v-professionalnom-bokse-1121898797.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб бакши (спортсмен), спорт, крым, новости, общество, бокс