https://crimea.ria.ru/20230209/v-krymu-podderzhali-vozmozhnyy-boykot-olimpiady-2024-1126867577.html

В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024 - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

В министерстве спорта Крыма поддерживают позицию возможного бойкота Олимпиады, которая должна состояться в 2024 году в Париже, если чиновники Международного... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T08:45

2023-02-09T08:45

2023-02-09T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В министерстве спорта Крыма поддерживают позицию возможного бойкота Олимпиады, которая должна состояться в 2024 году в Париже, если чиновники Международного олимпийского комитета потребуют от российских спортсменов ради участия в ней принимать те или иные политические решения.Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о вероятности бойкотирования российскими спортсменами Олимпиады 2024 в Париже. Такого же мнения придерживаются и многие другие российские политики, спортсмены и даже деятели культуры."Мировое сообщество часто призывает к соблюдению прав граждан, существует огромное количество организаций, которые за этим следят. Недопуск или повышенные требования к нашей сборной – это прямое нарушение международных прав, в том числе и спортсменов. Я полностью поддерживаю бойкот Олимпиады-2024, если предъявляются повышенные требования к нашей сборной. Я как гражданин Российский Федерации считаю дальнейшие уступки и выступление под нейтральным флагом неприемлемым. Если спорт перестал быть вне политики, а становится ее частью, то я однозначно могу сказать, что никогда интересы одного человека не могут стоять выше интересов страны", - заявила министр спорта республики Ольга Торубарова в комментарии РИА Новости Крым.По ее мнению, в данном случае интересы страны ущемляются: неприемлемо представлять Россию без флага и гимна – основных символов государства. Она считает, что если Россию не хотят видеть в международном спорте, то нужно делать акцент на азиатские страны и страны БРИКС.С крымским министром спорта согласна украинская и российская параолимпийская легкоатлетка, мастер спорта Украины международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым Татьяна Якибчук."Во-первых, спорт должен быть вне политики, а во-вторых условия (международных федераций – ред.) становятся все более неприемлемыми. У нас есть гимн, флаг и мы граждане России, и выступать должны как российские спортсмены. К нейтральному статусу я отношусь никак! Ведь исторически белый флаг был сделан для людей, не имеющих страны и государства. А у нас есть государство и страна, и выступать наши спортсмены должны под российским флагом. Мы – русские!" - заявила спортсменка.Как сообщалось ранее, МОК может допустить к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако не допустит атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. На протяжение последних лет нейтральный статус вызывает разную реакцию среди спортсменов и политиков."Спортсмен вообще не имеет никакого отношения к политике, поэтому давить на нас бесполезно. Но я не против, чтобы спортсмены выступали под нейтральным статусом, потому что мы посвящаем спорту всю свою жизнь и самая главная цель спортсмена – это как раз соревнования международного уровня, в том числе, Олимпийские игры. В принципе, уже весь мир знает, что под нейтральным статусом выступает только Россия. Лично я была бы не против выступить на Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом", - рассказала РИА Новости Крым четырехкратная чемпионка России по легкой атлетике Вера Маркарян.Спортсменка добавила, что отсутствие нейтрального статуса в настоящий момент не позволяет ей принимать участия в международных соревнованиях, однако она выступала под нейтральным статусом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году.Читайте также в РИА Новости Крым:Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх

https://crimea.ria.ru/20230113/trofeynyy-god-sportsmeny-iz-kryma-zavoevali-842-medali-1126386483.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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