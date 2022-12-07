https://crimea.ria.ru/20221207/mok-makron-nastaivaet-na-uchastii-rossii-i-belorussii-v-olimpiyskikh-igrakh-1125743420.html
МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх
МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх - РИА Новости Крым, 07.12.2022
МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх
На Олимпийских играх 2024 года во Франции должны присутствовать представители всех стран. На этом настаивает президент страны Эммануэль Макрон, заявил глава... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T19:37
2022-12-07T19:37
2022-12-07T19:37
эммануэль макрон
мок (международный олимпийский комитет)
спорт
россия
специальная военная операция рф на украине
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123439475_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_75c5177f9a0de3960b23335bec191331.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. На Олимпийских играх 2024 года во Франции должны присутствовать представители всех стран. На этом настаивает президент страны Эммануэль Макрон, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.После начала специальной военной операции МОК направил в адрес международных спортивных федераций рекомендации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Кроме того, некоторые международные федерации исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение запланированных соревнований на территории России.Поддержку такой позиции во время саммита G20 выразил глава "двадцатки" президент Индонезии. Джоко Видодо указал на политическую нейтральность спорта и объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр, добавил глава МОК.Олимпийское движение должно быть объединяющей, а не разделяющей силой, отметил Бах. Он напомнил, что Генассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира."Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения. Глава генассамблеи выразил серьезную озабоченность из-за запрета на участие в соревнованиях для российских и белорусских спортсменов только из-за их национальности. Это является серьезной дискриминацией", – добавил Бах.В марте Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Паралимпийский комитет России заявил, что решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине необоснованно.
https://crimea.ria.ru/20220304/v-mok-ne-smogli-nazvat-sroki-otstraneniya-rossiyskikh-sportsmenov-1122580384.html
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123439475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_246908efba0cd92d132a901ecc6e0f63.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, мок (международный олимпийский комитет), спорт, россия, специальная военная операция рф на украине, белоруссия
МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх
Томас Бах: Макрон заявил, что ОИ в Париже должны участвовать представители всех стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. На Олимпийских играх 2024 года во Франции должны присутствовать представители всех стран. На этом настаивает президент страны Эммануэль Макрон, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
После начала специальной военной операции МОК направил в адрес международных спортивных федераций рекомендации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Кроме того, некоторые международные федерации исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение запланированных соревнований на территории России.
"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", – цитирует РИА Новости заявление Баха на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.
Поддержку такой позиции во время саммита G20 выразил глава "двадцатки" президент Индонезии. Джоко Видодо указал на политическую нейтральность спорта и объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр, добавил глава МОК.
Олимпийское движение должно быть объединяющей, а не разделяющей силой, отметил Бах. Он напомнил, что Генассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Белоруссия, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира.
"Резолюция также поддержала
политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения. Глава генассамблеи выразил серьезную озабоченность из-за запрета на участие в соревнованиях для российских и белорусских спортсменов только из-за их национальности. Это является серьезной дискриминацией", – добавил Бах.
В марте Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил
российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Паралимпийский комитет России заявил, что решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине необоснованно.