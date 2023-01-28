https://crimea.ria.ru/20230128/glava-mok-vystupil-za-uchastie-rossiyskikh-sportsmenov-v-olimpiade-2024-1126638565.html

Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T12:13

2023-01-28T12:13

2023-01-28T12:13

россия

в мире

спорт

украина

мок (международный олимпийский комитет)

олимпийские игры-2024

новости

президент мок томас бах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0c/1122344571_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_5731589fcf4065ff60a63ef0a90d62b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Об этом он заявил немецкой газете Spiegel.Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.По словам Баха, Украина желает "не только изолировать Россию как государство, но и стремится к полной изоляции всех россиян", что не соответствует миссии Международного олимпийского комитета.В то же время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду все еще "находится на стадии консультаций", добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играхПутин поручил создать альтернативу международным соревнованиям в РоссииТрофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали

https://crimea.ria.ru/20230106/rossiya-i-belarus-ne-vklyucheny-v-sostav-grupp-na-chempionat-mira-po-khokkeyu-1126272292.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, спорт, украина, мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры-2024, новости, президент мок томас бах