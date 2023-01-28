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Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T12:13
2023-01-28T12:13
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спорт
украина
мок (международный олимпийский комитет)
олимпийские игры-2024
новости
президент мок томас бах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Об этом он заявил немецкой газете Spiegel.Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.По словам Баха, Украина желает "не только изолировать Россию как государство, но и стремится к полной изоляции всех россиян", что не соответствует миссии Международного олимпийского комитета.В то же время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду все еще "находится на стадии консультаций", добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играхПутин поручил создать альтернативу международным соревнованиям в РоссииТрофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
https://crimea.ria.ru/20230106/rossiya-i-belarus-ne-vklyucheny-v-sostav-grupp-na-chempionat-mira-po-khokkeyu-1126272292.html
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россия, в мире, спорт, украина, мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры-2024, новости, президент мок томас бах
Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Глава МОК поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

12:13 28.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Об этом он заявил немецкой газете Spiegel.
Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.
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"Миссия Международного олимпийского комитета заключается в том, чтобы объединить всех спортсменов со всего мира, и это, безусловно, является отличительной чертой Олимпиады. В этом случае бойкот Украины, которым угрожает Гутцайт, не соответствует нашей миссии", - сказал Бах.
По словам Баха, Украина желает "не только изолировать Россию как государство, но и стремится к полной изоляции всех россиян", что не соответствует миссии Международного олимпийского комитета.
В то же время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду все еще "находится на стадии консультаций", добавил он.
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РоссияВ миреСпортУкраинаМОК (Международный олимпийский комитет)Олимпийские игры-2024НовостиПрезидент МОК Томас Бах
 
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