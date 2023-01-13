https://crimea.ria.ru/20230113/trofeynyy-god-sportsmeny-iz-kryma-zavoevali-842-medali-1126386483.html
Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
Спортсмены из Крыма завоевали за год 842 медали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время церемонии награждения в пятницу. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T15:01
2023-01-13T15:01
2023-01-13T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма завоевали за год 842 медали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время церемонии награждения в пятницу.13 января в Симферополе проходит юбилейный, тридцатый, "Бал чемпионов", где подводят итоги выступлений крымских спортсменов, работы тренеров и спортивных организаций. На мероприятии Аксенов вручил награды лучшим спортсменам республики.Глава Крыма поблагодарил спортсменов и тренеров за усердный труд, настойчивость и стремление к победе. И пообещал, что органы власти делают все необходимое для развития спортивной инфраструктуры и создания условий для тренировок.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымская спортсменка стала чемпионкой мира по гиревому спорту Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоБайдарочница из Севастополя взяла золото на Чемпионате России по гребле
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сергей аксенов, спорт, общество, крым, новости крыма, новости, совет министров рк
Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
Аксенов заявил, что спортсмены из Крыма завоевали за год 842 медали