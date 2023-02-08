https://crimea.ria.ru/20230208/pochemu-sportsmeny-iz-rossii-mogut-boykotirovat-olimpiadu-2024--mnenie-1126843244.html

Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение

Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение

Российские спортсмены могут отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) предъявит неприемлемые... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T09:41

2023-02-08T09:41

2023-02-08T09:42

россия

спорт

олимпийские игры-2024

общество

мнения

государственная дума рф

светлана журова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские спортсмены могут отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) предъявит неприемлемые требования. Об этом олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова рассказала радио "Sputnik на русском".По мнению Журовой, Международный олимпийский комитет специально создает условия для идейного раскола среди российских спортсменов. При этом она напомнила об основном принципе олимпийской хартии, в соответствии с которым Игры являются соревнованием спортсменов, а не стран. По словам Светланы Журовой, отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях всех уровней вредит мировому спорту."Мировому спорту это вредит абсолютно, потому что принципы любого соревнования – это участие всех лучших, особенно за мировое первенство. И для международной федерации важно, чтобы было максимальное представительство стран, которые развивают данный вид спорта, и они обязаны стараться содействовать развитию своего вида спорта на территории всех стран в мире и создавать возможные условия, помогать развитию. И, соответственно, участвовать должны все. А уж на чемпионате мира, как минимум, лучшие из лучших. А на Олимпиаде тем более", - заключила она.Ранее глава МОК Томас Бах поддержал участие спортсменов из России в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших специальную военную операцию. Он также заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них.Поддержку такой позиции во время саммита G20 выразил глава "двадцатки" президент Индонезии Джоко Видодо. Он указал на политическую нейтральность спорта и объединяющую силу Олимпийских и Паралимпийских игр.В свою очередь глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.Читайте также в РИА Новости Крым:Глава МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 МОК: Макрон настаивает на участии России и Белоруссии в Олимпийских играх В Госдуме выступили с инициативой провести Олимпиаду-2032 в России

https://crimea.ria.ru/20230106/rossiya-i-belarus-ne-vklyucheny-v-sostav-grupp-na-chempionat-mira-po-khokkeyu-1126272292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спорт, олимпийские игры-2024, общество, мнения, государственная дума рф, светлана журова