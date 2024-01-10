https://crimea.ria.ru/20240110/beret-barery-luchshe-vsekh-legkoatletka-iz-kryma-vyigrala-zoloto-v-moskve-1134083559.html

Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве

Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве

Взрывной характер, смелость и регулярные тренировки по семь часов в день помогают легкоатлетке из Симферополя Марине Пириевой устанавливать личные спортивные... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T15:29

2024-01-10T15:29

2024-01-10T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Взрывной характер, смелость и регулярные тренировки по семь часов в день помогают легкоатлетке из Симферополя Марине Пириевой устанавливать личные спортивные рекорды и показывать высокие результаты на соревнованиях. В наступившем году она принесла первую золотую медаль в копилку крымских побед - выиграла Всероссийские соревнования "Кубок Москвы — Рождественский кубок" в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8.52. Как рассказал РИА Новости Крым тренер спортсменки Дмитрий Копытич, в этом сезоне у Марины запланировано еще шесть соревнований, и победа в первом из стартов только придаст ей уверенности и сил для очередных побед над соперниками.На шестидесятимерной дистанции было пять барьеров, которые следовало преодолеть на бегу, высота каждого препятствия - 84 сантиметра."Марина координированная, она смело берет эти барьеры. Вообще, бег на короткие дистанции давался ей легко с детства, уже в 12-13 лет она бежала на уровне кандидата в мастера спорта", - рассказывает тренер.Легкой атлетикой 25-летняя Марина Пириева занимается с 2009 года. Был период, когда из Симферополя она переезжала в Киев, но в 2014 году вернулась в Крым.Сейчас она воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике №1, кандидат в мастера спорта."Также она занимается пятиборьем и семиборьем, член сборной команды России по многоборью. Но бег с барьерами – это один из лучших ее видов. Здесь она конкурирует со многими российскими спортсменами", - говорит тренер.Эта первая в наступившем году победа придаст легкоатлетке из Симферополя еще большей уверенности в том, что она достойна бороться с сильнейшими спортсменами страны и быть лучшей из лучших. В планах – получить звание мастера спорта."В этом зимнем сезоне у нас запланировано еще шесть соревнований. "Кубок Москвы — Рождественский кубок" первый из шести стартов. Следующим будет чемпионат ЮФО, потом Всероссийские соревнования: Кубок губернатора Краснодарского края, "Русская зима", а также мы планируем попасть на открытый чемпионат Белоруссии и после него – съездить на Чемпионат России", - говорит тренер.Читайте также на РИА Новости Крым:Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанкаКак Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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крым, спорт, легкая атлетика, москва, россия, марина пириева