https://crimea.ria.ru/20231204/kak-anastasiya-t-34-tyunina-iz-sevastopolya-stala-chempionkoy-mira-po-boksu-1133302032.html

Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу

Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу

Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T18:48

2023-12-04T18:48

2023-12-04T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов. Каким ее был путь к пьедесталу, почему в спортивной среде хрупкую девочки именуют "Т-34" и кому Анастасия посвятила свое первое столь высокое достижение – в материале РИА Новости Крым.Анастасии Тюниной всего 15 лет, шесть из них она посвятила единоборствам. Начинала с тайского бокса, потом был кикбоксинг, но в конечном итоге спортсменка сделала выбор в пользу бокса.Первенство мира в Ереване стало для Анастасии первыми международными соревнованиями, в которых она принимала участие. Но далеко не первым турниром, в котором одержала победу. Ранее спортсменка становилась двухкратной победительницей Первенства России по тайскому боксу (2021 и 2021 годы), брала "серебро" на Первенстве России по боксу, еще одно "серебро" – на первенстве страны по кикбоксингу, в дзюдо заняла первое место в чемпионате Южного федерального округа. А в прошлом году выиграла первенство России по ММА, перечисляет наиболее значимые победы воспитанницы Александр Тюнин.По его словам, Анастасия – разносторонний спортсмен и способна достичь высоких результатов в разных единоборствах. Однако при переходе на профессиональный уровень выбор сделала в пользу бокса. "Остановились на боксе, так как он – всему голова", – смеется тренер чемпионки и добавляет, что бокс – это также олимпийский вид спорта. Но до подготовки к Олимпиаде еще далеко, добавляет он.Ее называют "Т-34"Несмотря на юный возраст и внешнюю хрупкость, в профессиональной среде Анастасию Тюнину с нежностью и гордостью именуют "Т-34".При этом в обычной жизни "Т-34" – абсолютно милая, очень женственная и ласковая девочка, продолжает он. Столь разительные отличия, уверен тренер, сформированы спортом. Каждый выход на ринг – это работа над собой и большая ответственность. Так было и на Первенстве мира, в котором Анастасия одержала уверенную победу.Чемпионат мира по боксу среди юниоровНа Первенстве мира были представлены спортсмены из 51 страны. В своей весовой категории у Анастасии Тюниной было 10 соперников. Но сложным было не только совладать с противниками на ринге, но и с чувством ответственности. Ведь спортсменке доверили защищать честь России, продолжает собеседник.В физическом плане соревнования также не были простыми, так как страны-участницы выставили лучших своих бойцов. Самым тяжелым, по оценкам тренера, был бой за выход в финал. Но Анастасия смогла "подстроиться" под соперницу и выиграть поединок. В финале Тюнина уверенно победила раздельным решением судей 4:1 в ее пользу. По есть за спортсменку из Севастополя отдали голоса трое судей, за ее противника – один.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина взяла серебро на Чемпионате России по боксу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКрымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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