Рейтинг@Mail.ru
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231204/kak-anastasiya-t-34-tyunina-iz-sevastopolya-stala-chempionkoy-mira-po-boksu-1133302032.html
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T18:48
2023-12-04T18:48
эксклюзивы риа новости крым
спорт
новости крыма
бокс
награды
севастополь
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133302385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5b9d1f3dd471396fa5232d3dbba466b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов. Каким ее был путь к пьедесталу, почему в спортивной среде хрупкую девочки именуют "Т-34" и кому Анастасия посвятила свое первое столь высокое достижение – в материале РИА Новости Крым.Анастасии Тюниной всего 15 лет, шесть из них она посвятила единоборствам. Начинала с тайского бокса, потом был кикбоксинг, но в конечном итоге спортсменка сделала выбор в пользу бокса.Первенство мира в Ереване стало для Анастасии первыми международными соревнованиями, в которых она принимала участие. Но далеко не первым турниром, в котором одержала победу. Ранее спортсменка становилась двухкратной победительницей Первенства России по тайскому боксу (2021 и 2021 годы), брала "серебро" на Первенстве России по боксу, еще одно "серебро" – на первенстве страны по кикбоксингу, в дзюдо заняла первое место в чемпионате Южного федерального округа. А в прошлом году выиграла первенство России по ММА, перечисляет наиболее значимые победы воспитанницы Александр Тюнин.По его словам, Анастасия – разносторонний спортсмен и способна достичь высоких результатов в разных единоборствах. Однако при переходе на профессиональный уровень выбор сделала в пользу бокса. "Остановились на боксе, так как он – всему голова", – смеется тренер чемпионки и добавляет, что бокс – это также олимпийский вид спорта. Но до подготовки к Олимпиаде еще далеко, добавляет он.Ее называют "Т-34"Несмотря на юный возраст и внешнюю хрупкость, в профессиональной среде Анастасию Тюнину с нежностью и гордостью именуют "Т-34".При этом в обычной жизни "Т-34" – абсолютно милая, очень женственная и ласковая девочка, продолжает он. Столь разительные отличия, уверен тренер, сформированы спортом. Каждый выход на ринг – это работа над собой и большая ответственность. Так было и на Первенстве мира, в котором Анастасия одержала уверенную победу.Чемпионат мира по боксу среди юниоровНа Первенстве мира были представлены спортсмены из 51 страны. В своей весовой категории у Анастасии Тюниной было 10 соперников. Но сложным было не только совладать с противниками на ринге, но и с чувством ответственности. Ведь спортсменке доверили защищать честь России, продолжает собеседник.В физическом плане соревнования также не были простыми, так как страны-участницы выставили лучших своих бойцов. Самым тяжелым, по оценкам тренера, был бой за выход в финал. Но Анастасия смогла "подстроиться" под соперницу и выиграть поединок. В финале Тюнина уверенно победила раздельным решением судей 4:1 в ее пользу. По есть за спортсменку из Севастополя отдали голоса трое судей, за ее противника – один.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина взяла серебро на Чемпионате России по боксу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКрымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133302385_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_0995ad676d26c54ce10cede44b90ef8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, новости крыма, бокс, награды, севастополь, крым
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу

Юная спортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу

18:48 04.12.2023
 
© Фото из личного архива Александра ТюнинаАнастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
© Фото из личного архива Александра Тюнина
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов. Каким ее был путь к пьедесталу, почему в спортивной среде хрупкую девочки именуют "Т-34" и кому Анастасия посвятила свое первое столь высокое достижение – в материале РИА Новости Крым.
Анастасии Тюниной всего 15 лет, шесть из них она посвятила единоборствам. Начинала с тайского бокса, потом был кикбоксинг, но в конечном итоге спортсменка сделала выбор в пользу бокса.
"Единоборства для нашей семьи – неотъемлемая часть жизни. Дед Насти – Владимир Тюнин – более 30 лет тренировал спортсменов в секциях бокса и дзюдо. Считаю, что сработал средовой фактор", – рассказывает отец и тренер Анастасии Александр Тюнин.
Первенство мира в Ереване стало для Анастасии первыми международными соревнованиями, в которых она принимала участие. Но далеко не первым турниром, в котором одержала победу. Ранее спортсменка становилась двухкратной победительницей Первенства России по тайскому боксу (2021 и 2021 годы), брала "серебро" на Первенстве России по боксу, еще одно "серебро" – на первенстве страны по кикбоксингу, в дзюдо заняла первое место в чемпионате Южного федерального округа. А в прошлом году выиграла первенство России по ММА, перечисляет наиболее значимые победы воспитанницы Александр Тюнин.
По его словам, Анастасия – разносторонний спортсмен и способна достичь высоких результатов в разных единоборствах. Однако при переходе на профессиональный уровень выбор сделала в пользу бокса. "Остановились на боксе, так как он – всему голова", – смеется тренер чемпионки и добавляет, что бокс – это также олимпийский вид спорта. Но до подготовки к Олимпиаде еще далеко, добавляет он.

Ее называют "Т-34"

Несмотря на юный возраст и внешнюю хрупкость, в профессиональной среде Анастасию Тюнину с нежностью и гордостью именуют "Т-34".
"Когда Настя начинала заниматься, ей было девять. Девочек в единоборствах почти не было. Очень мало. Приходилось постоянно выступать с ребятами. Она никогда не отступала и часто побеждала. Тогда получила это прозвище – "Т-34". Целеустремленная, характерная, всегда идущая вперед – как танк, который был лучшим в период Великой Отечественной и Второй мировой войны", – вспоминает Александр Тюнин.
При этом в обычной жизни "Т-34" – абсолютно милая, очень женственная и ласковая девочка, продолжает он. Столь разительные отличия, уверен тренер, сформированы спортом. Каждый выход на ринг – это работа над собой и большая ответственность. Так было и на Первенстве мира, в котором Анастасия одержала уверенную победу.

Чемпионат мира по боксу среди юниоров

На Первенстве мира были представлены спортсмены из 51 страны. В своей весовой категории у Анастасии Тюниной было 10 соперников. Но сложным было не только совладать с противниками на ринге, но и с чувством ответственности. Ведь спортсменке доверили защищать честь России, продолжает собеседник.

"Когда представляешь город на первенстве России – это очень важно. А тут – целую страну. Это было морально тяжело. Гордость брала, и но волновались, чтобы не подвести", – поделился Александр Тюнин.

В физическом плане соревнования также не были простыми, так как страны-участницы выставили лучших своих бойцов. Самым тяжелым, по оценкам тренера, был бой за выход в финал. Но Анастасия смогла "подстроиться" под соперницу и выиграть поединок. В финале Тюнина уверенно победила раздельным решением судей 4:1 в ее пользу. По есть за спортсменку из Севастополя отдали голоса трое судей, за ее противника – один.
"Это очень важное достижение. И свою первую победу в Первенстве мира по боксу среди юниоров Настя посвятила своему дяде – Андрею Тюнину, который геройски погиб в боях за Артемовск при выполнении боевого задания 9 марта 2023 года", – поделился отец и тренер чемпионки мира по боксу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина взяла серебро на Чемпионате России по боксу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу
Крымский боксер Бакши победил в бою с экс-чемпионом мира из Венесуэлы
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСпортНовости КрымаБоксНаградыСевастопольКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
14:45Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
14:38Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
14:19Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
13:51Керченская переправа: график работы и количество паромов
13:19Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ
12:46Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
12:08В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу
12:00Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Лента новостейМолния