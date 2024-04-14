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Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. С победой ее поздравил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T17:41
2024-04-14T17:41
2024-04-14T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль на Первенстве России по боксу. С победой ее поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также губернатор рассказал, что Анастасия провела на ринге четыре поединка. В финальном бою одержала победу над спортсменкой из Владимирской области. По результатам соревнований севастопольская спортсменка признана лучшим боксером турнира и награждена призом "За лучшую технико-тактическую подготовку", подчеркнул Развожаев.Анастасия Тюнина тренируется в спортивной школе олимпийского резерва №4 под руководством своего отца, тренера Александра Тюнина. В прошлом году она стала победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныБерет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в МосквеПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
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севастополь, михаил развожаев, новости, спорт, бокс, награды, новости крыма, общество
Спортсменка из Севастополя завоевала золото на Первенстве России по боксу
Севастопольская спортсменка Анастасия Тюнина выиграла Первенство России по боксу