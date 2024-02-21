"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны
Пятикратный чемпион РФ по пара-армрестлингу рассказал о главных победах в своей жизни
© Фото из личного архива Аметхана АбдурамановаАметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
© Фото из личного архива Аметхана Абдураманова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Его называют человеком-легендой и Железной рукой. Она у него очень сильная: Аметхан Абдураманов – чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу, обладатель многих призов и наград. Но эта железная рука у него одна, хотя об этом не сразу можно догадаться, рассматривая улыбчивого парня на фото.
14 февраля 2024 года Аметхан одержал свою пятую победу подряд на чемпионате России. Вернувшись в Крым из Орла, где проходили соревнования, чемпион рассказал РИА Новости Крым о том, что считает своей главной победой.
От уличной борьбы до профессионального спорта
Он родился в Узбекистане, где борьба на руках очень популярна. Тогда уличные соревнования по армрестлингу мальчишки устраивали чуть ли не в каждом дворе. В четыре года с Аметханом произошел несчастный случай – в результате удара током мальчик лишился левой руки. Но это не помешало ему в будущем на равных состязаться с другими мальчишками.
- Мама, конечно, меня очень любила и оберегала, как любая мама. Но отец как будто не замечал, что у меня чего-то не хватает. Для него я был такой же мальчик, как все. То есть, если что-то надо было сделать – значит, я должен был идти и делать. И это правильно, потому что какой-то ограниченности в своем ребенке видеть нельзя. Когда ты это видишь и начинаешь жалеть, то ребенок или даже взрослый человек не будут стремиться к развитию, не будут стараться быть как все или даже лучше всех.
Увлекшись спортом, в 2004 году девятнадцатилетний Аметхан впервые принял участие в профессиональном чемпионате, в котором участвовало 20 стран Азии. Он проиграл, но армрестлингом заболел уже навсегда. После этого последовало пять лет упорных тренировок и проигрышей, а после них – еще более упорной работы над собой. На пятый год "я их подвинул", признается он: в 2009 году стал чемпионом Узбекистана, выполнив норматив мастера спорта для здоровых людей. В этом же году он завоевал титул чемпиона Азии и стал мастером спорта международного класса по пара-армрестлингу.
© Фото из личного архива Аметхана АбдурамановаАметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
© Фото из личного архива Аметхана Абдураманова
Аметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
Парень-армрестлер с одной рукой стал легендой: друзья по спорту и тренеры удивлялись его технике, ведь обычно в поединке, борясь одной рукой, второй удерживаются за стержень на столе.
- Знаете, я всегда всем отвечаю на это очень просто – это вопрос не ко мне, а ко Всевышнему. На протяжении долгих лет вырабатывалась техника, очень долго, очень сложно. Но у меня получилось. Я это сделал.
С 2014 года – в российском Крыму
В 2014 году семья Абдурамановых вернулась в Крым, на родину своих предков. Аметхан стал выступать на крымских соревнованиях. В 2019 году он получил российское гражданство, а вместе с ним и право участвовать во всероссийских чемпионатах. Год спустя спортсмен завоевал титул чемпиона России. Правда, в пара-армрестлинге, поскольку в России руководствуются международными правилами, согласно которым спортсмен без руки не допускается к соревнованиям со здоровыми людьми.
Сегодня Аметхан Абдураманов – мастер спорта международного класса России и Узбекистана, чемпион Узбекистана, чемпион Азии, пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, лучший спортсмен России по пара-армрестлингу 2021-2023 года. В 2021 году в Бухаресте он завоевал первое место на чемпионате мира – это стало для него настоящим испытанием.
© Фото из личного архива Аметхана АбдурамановаАметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
© Фото из личного архива Аметхана Абдураманова
Аметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
- Единственным тренером, который меня создал, был мой отец, Айдер Абдураманов. Это вас удивит, наверное, но он вообще не имел никакого отношения к спорту. Он был моим наставником и другом, он учил меня извлекать из тренировок все только самое необходимое, чтобы быстро приходить к высокому результату. К моему большому горю, в 2021 году, когда я должен был ехать на свой первый чемпионат мира за сборную команду России, я потерял своего отца.
"Я сам в это не сразу поверил"
Вспоминать это время Аметхану очень не хотелось. В разгар пандемии COVID-19 он сам и его родители попали в "красную зону" с тяжелыми поражениями легких. Когда худой, изможденный чемпион вышел оттуда и приехал домой, его ждало страшное известие – любимый отец, его лучший друг и наставник, неделю назад ушел из жизни.
- Для меня это сильная трагедия была. Я мог себя просто потерять. В жизни так оно и бывает, когда земля уходит из-под ног, ты либо себя теряешь навсегда, либо берешь все в свои в руки. Передо мной стоял такой вопрос, ехать мне на чемпионат мира или нет. Я очень многие моменты пересмотрел в своей жизни, на многие вещи взглянул с другой стороны. И пришел к тому, что столько лет огромного труда моего отца было вложено не для того, чтобы я в последний момент спасовал. Было очень сложно, но я взял себя в руки и начал готовиться.
На подготовку к соревнованиям такого высокого уровня оставалось всего полтора месяца – это очень мало даже для здоровых спортсменов, не то что для человека с постковидными осложнениями. Все было против меня, рассказывает Аметхан: здоровье, потеря отца, болезнь матери, санкции, которые ставили под вопрос участие крымских спортсменов.
- Врачи запретили категорически всяческие нагрузки. Но об этом знала только моя семья - супруга и тогда еще единственная дочка. Чем это все обернется – не знал никто, но я пошел ва-банк.
Через полтора месяца упорных тренировок он уехал на соревнования в Бухарест. Все трудности вдруг как-то разрешились, и Аметхан стал чемпионом мира.
© Фото из личного архива Аметхана АбдурамановаАметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
© Фото из личного архива Аметхана Абдураманова
Аметхан Абдураманов, чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу
- Вы не поверите, как это все вдруг сложилось, как по волшебству. Трудности возникали ниоткуда, но все это каким-то невообразимым образом решалось, и вот я чемпион. Я сам в это не сразу поверил.
Главная победа для чемпиона
Аметхану Абдураманову сейчас 38 лет. Он – главный тренер сборной команды Крыма по пара-армрестлингу. А дома его каждый вечер встречают жена и две дочки – самые любимые девочки в его жизни.
- В этом виде спорта надо быть сильным и таким, жестким. Но вот приходишь домой, а там тебя окружают девочки, они смягчают, - улыбаясь, признается он.
Главной победой в своей жизни он считает победу над самим собой. Нет ничего невозможного, уверен он.
- Мы, люди, которые при определенных обстоятельствах жизни получили какие-то травмы, отличаемся только внешне. А физически – ну-ка, скажите мне, есть ли такой человек, который повторит то, что умею делать я? Даже среди олимпийцев нет таких. Поэтому мы - люди не с ограниченными возможностями, как многие могут подумать. Мы – люди безграничных возможностей.
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