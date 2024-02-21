https://crimea.ria.ru/20240221/zheleznaya-ruka-rossii-kak-krymchanin-stal-pyatikratnym-chempionom-strany-1135119490.html

"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны

"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны - РИА Новости Крым, 21.02.2024

"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны

Его называют человеком-легендой и Железной рукой. Она у него очень сильная: Аметхан Абдураманов – чемпион мира и пятикратный чемпион России по... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T13:56

2024-02-21T13:56

2024-02-21T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Его называют человеком-легендой и Железной рукой. Она у него очень сильная: Аметхан Абдураманов – чемпион мира и пятикратный чемпион России по пара-армрестлингу, обладатель многих призов и наград. Но эта железная рука у него одна, хотя об этом не сразу можно догадаться, рассматривая улыбчивого парня на фото.14 февраля 2024 года Аметхан одержал свою пятую победу подряд на чемпионате России. Вернувшись в Крым из Орла, где проходили соревнования, чемпион рассказал РИА Новости Крым о том, что считает своей главной победой.От уличной борьбы до профессионального спортаОн родился в Узбекистане, где борьба на руках очень популярна. Тогда уличные соревнования по армрестлингу мальчишки устраивали чуть ли не в каждом дворе. В четыре года с Аметханом произошел несчастный случай – в результате удара током мальчик лишился левой руки. Но это не помешало ему в будущем на равных состязаться с другими мальчишками.- Мама, конечно, меня очень любила и оберегала, как любая мама. Но отец как будто не замечал, что у меня чего-то не хватает. Для него я был такой же мальчик, как все. То есть, если что-то надо было сделать – значит, я должен был идти и делать. И это правильно, потому что какой-то ограниченности в своем ребенке видеть нельзя. Когда ты это видишь и начинаешь жалеть, то ребенок или даже взрослый человек не будут стремиться к развитию, не будут стараться быть как все или даже лучше всех.Увлекшись спортом, в 2004 году девятнадцатилетний Аметхан впервые принял участие в профессиональном чемпионате, в котором участвовало 20 стран Азии. Он проиграл, но армрестлингом заболел уже навсегда. После этого последовало пять лет упорных тренировок и проигрышей, а после них – еще более упорной работы над собой. На пятый год "я их подвинул", признается он: в 2009 году стал чемпионом Узбекистана, выполнив норматив мастера спорта для здоровых людей. В этом же году он завоевал титул чемпиона Азии и стал мастером спорта международного класса по пара-армрестлингу.Парень-армрестлер с одной рукой стал легендой: друзья по спорту и тренеры удивлялись его технике, ведь обычно в поединке, борясь одной рукой, второй удерживаются за стержень на столе.С 2014 года – в российском КрымуВ 2014 году семья Абдурамановых вернулась в Крым, на родину своих предков. Аметхан стал выступать на крымских соревнованиях. В 2019 году он получил российское гражданство, а вместе с ним и право участвовать во всероссийских чемпионатах. Год спустя спортсмен завоевал титул чемпиона России. Правда, в пара-армрестлинге, поскольку в России руководствуются международными правилами, согласно которым спортсмен без руки не допускается к соревнованиям со здоровыми людьми.Сегодня Аметхан Абдураманов – мастер спорта международного класса России и Узбекистана, чемпион Узбекистана, чемпион Азии, пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, лучший спортсмен России по пара-армрестлингу 2021-2023 года. В 2021 году в Бухаресте он завоевал первое место на чемпионате мира – это стало для него настоящим испытанием.- Единственным тренером, который меня создал, был мой отец, Айдер Абдураманов. Это вас удивит, наверное, но он вообще не имел никакого отношения к спорту. Он был моим наставником и другом, он учил меня извлекать из тренировок все только самое необходимое, чтобы быстро приходить к высокому результату. К моему большому горю, в 2021 году, когда я должен был ехать на свой первый чемпионат мира за сборную команду России, я потерял своего отца."Я сам в это не сразу поверил"Вспоминать это время Аметхану очень не хотелось. В разгар пандемии COVID-19 он сам и его родители попали в "красную зону" с тяжелыми поражениями легких. Когда худой, изможденный чемпион вышел оттуда и приехал домой, его ждало страшное известие – любимый отец, его лучший друг и наставник, неделю назад ушел из жизни.На подготовку к соревнованиям такого высокого уровня оставалось всего полтора месяца – это очень мало даже для здоровых спортсменов, не то что для человека с постковидными осложнениями. Все было против меня, рассказывает Аметхан: здоровье, потеря отца, болезнь матери, санкции, которые ставили под вопрос участие крымских спортсменов.- Врачи запретили категорически всяческие нагрузки. Но об этом знала только моя семья - супруга и тогда еще единственная дочка. Чем это все обернется – не знал никто, но я пошел ва-банк.Через полтора месяца упорных тренировок он уехал на соревнования в Бухарест. Все трудности вдруг как-то разрешились, и Аметхан стал чемпионом мира.- Вы не поверите, как это все вдруг сложилось, как по волшебству. Трудности возникали ниоткуда, но все это каким-то невообразимым образом решалось, и вот я чемпион. Я сам в это не сразу поверил.Главная победа для чемпионаАметхану Абдураманову сейчас 38 лет. Он – главный тренер сборной команды Крыма по пара-армрестлингу. А дома его каждый вечер встречают жена и две дочки – самые любимые девочки в его жизни.- В этом виде спорта надо быть сильным и таким, жестким. Но вот приходишь домой, а там тебя окружают девочки, они смягчают, - улыбаясь, признается он.Главной победой в своей жизни он считает победу над самим собой. Нет ничего невозможного, уверен он.Читайте также на РИА Новости Крым:Если семья родилась крылатой: династия парашютистов из КрымаРоссия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катанииКак начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, аметхан абдураманов, пара-армрестлинг, паралимпийский спорт, крым, новости крыма, общество