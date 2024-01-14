https://crimea.ria.ru/20240114/kak-nachat-zanimatsya-sportom-i-ne-dopuskat-zazhorov--sovety-trenera-1126380115.html

Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера

Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера

Физическая активность начинается с правильного эмоционального настроя. Критикуя себя за лишние килограммы и очередную пропущенную тренировку, вряд ли можно... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T21:24

2024-01-14T21:24

2024-01-14T19:10

общество

совет эксперта

виктория витковская

здоровье

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психология

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Физическая активность начинается с правильного эмоционального настроя. Критикуя себя за лишние килограммы и очередную пропущенную тренировку, вряд ли можно достичь положительных результатов. Такое мнение озвучила фитнес-тренер, наставник Виктория Витковская.Она напомнила, что выбор физической активности, время и результат тренировок зависит от индивидуальных предпочтений человека и его настроя. Планируя увеличить нагрузку и привести свое тело в форму, в первую очередь, необходимо наладить эмоциональный фон.По ее мнению, следуя в вопросах спорта навязанным обществом трендам, человек не просто чувствует себя некомфортно, но и теряет жизненную энергию. Если его увлекает плавание, ходьба или велоспорт, а он вместо этого ходит в спортзал, то ждать успеха не стоит.Вместе с тем, если человек не принимает свое тело и регулярно критикует себя за несоответствие "параметрам" и лишние килограммы, со временем это превращается в навязчивую идею, которая отражается в противоположных неосознанных действиях – перееданиях, срывах и накоплению тех самых ненавистных килограммов."Мы понимаем, что хотим быть не только красивыми, но и здоровыми. Но недовольства собой не должно быть, должна быть адекватная оценка своего состояния и отражения в зеркале. Критика не приведет к результативности", - заключила она.Читайте также РИА Новости Крым:Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторонуКак начать заниматься зимним плаванием в КрымуДолой негатив: психиатр назвал способ сократить вред от новостей

https://crimea.ria.ru/20221220/borba-po-sovetski-kak-v-krymu-rastyat-chempionov-po-sambo-1126016768.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, виктория витковская, здоровье, спорт, психология, зож