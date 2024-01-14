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Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
Физическая активность начинается с правильного эмоционального настроя. Критикуя себя за лишние килограммы и очередную пропущенную тренировку, вряд ли можно... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T21:24
2024-01-14T19:10
общество
совет эксперта
виктория витковская
здоровье
спорт
психология
зож
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Физическая активность начинается с правильного эмоционального настроя. Критикуя себя за лишние килограммы и очередную пропущенную тренировку, вряд ли можно достичь положительных результатов. Такое мнение озвучила фитнес-тренер, наставник Виктория Витковская.Она напомнила, что выбор физической активности, время и результат тренировок зависит от индивидуальных предпочтений человека и его настроя. Планируя увеличить нагрузку и привести свое тело в форму, в первую очередь, необходимо наладить эмоциональный фон.По ее мнению, следуя в вопросах спорта навязанным обществом трендам, человек не просто чувствует себя некомфортно, но и теряет жизненную энергию. Если его увлекает плавание, ходьба или велоспорт, а он вместо этого ходит в спортзал, то ждать успеха не стоит.Вместе с тем, если человек не принимает свое тело и регулярно критикует себя за несоответствие "параметрам" и лишние килограммы, со временем это превращается в навязчивую идею, которая отражается в противоположных неосознанных действиях – перееданиях, срывах и накоплению тех самых ненавистных килограммов."Мы понимаем, что хотим быть не только красивыми, но и здоровыми. Но недовольства собой не должно быть, должна быть адекватная оценка своего состояния и отражения в зеркале. Критика не приведет к результативности", - заключила она.Читайте также РИА Новости Крым:Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторонуКак начать заниматься зимним плаванием в КрымуДолой негатив: психиатр назвал способ сократить вред от новостей
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общество, совет эксперта, виктория витковская, здоровье, спорт, психология, зож
Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера

Тренер Витковская рассказала, как настроиться на физическую активность и быть в тонусе

21:24 14.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФитнес
Фитнес - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Физическая активность начинается с правильного эмоционального настроя. Критикуя себя за лишние килограммы и очередную пропущенную тренировку, вряд ли можно достичь положительных результатов. Такое мнение озвучила фитнес-тренер, наставник Виктория Витковская.
Она напомнила, что выбор физической активности, время и результат тренировок зависит от индивидуальных предпочтений человека и его настроя. Планируя увеличить нагрузку и привести свое тело в форму, в первую очередь, необходимо наладить эмоциональный фон.
"Первый шаг – это эмоциональная подзарядка, второй – физическая. Просто шагаем – по комнате, по балкону, если есть возможность, пройтись по двору быстрым шагом, это уже будет физической активностью, которая приводит к другому гормону – адреналину, а соответственно меняется настроение и положение тела с горизонтального на вертикальное во всех смыслах", - отметила эксперт.
По ее мнению, следуя в вопросах спорта навязанным обществом трендам, человек не просто чувствует себя некомфортно, но и теряет жизненную энергию. Если его увлекает плавание, ходьба или велоспорт, а он вместо этого ходит в спортзал, то ждать успеха не стоит.
"Представьте, человек еженедельно ходит на нелюбимые мероприятия, у него выделяется тот самый кортизол, который совсем не жиросжигающий гормон. Поэтому делать нужно то, что в кайф, то, что ты любишь и что приносит удовольствие. Жизнь не такая длинная и роскошная, чтобы себя вот так загонять", - убеждена Витковская.
Вместе с тем, если человек не принимает свое тело и регулярно критикует себя за несоответствие "параметрам" и лишние килограммы, со временем это превращается в навязчивую идею, которая отражается в противоположных неосознанных действиях – перееданиях, срывах и накоплению тех самых ненавистных килограммов.
"Мы понимаем, что хотим быть не только красивыми, но и здоровыми. Но недовольства собой не должно быть, должна быть адекватная оценка своего состояния и отражения в зеркале. Критика не приведет к результативности", - заключила она.
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