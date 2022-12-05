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Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону
Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону
Хорошее настроение и физические нагрузки тесно взаимосвязаны. О том, как сохранить эмоциональное равновесие и правильно организовать тренировки, в эфире радио... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T21:25
2022-12-05T21:25
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
общество
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Хорошее настроение и физические нагрузки тесно взаимосвязаны. О том, как сохранить эмоциональное равновесие и правильно организовать тренировки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-коуч Виктория Витковская."Я не рекомендую тренироваться в течении часа, потому что после таких тренировок в организме запускаются катаболические процессы, вредные для нас. Все мои ученики тренируются по 30-35 минут, при этом не два-три раза в неделю, а ежедневно. Это оптимальный режим", – советует тренер.Также Витковская рекомендует просыпаться пораньше, чтобы успеть побыть в тишине и наедине с самим собой. Такие минуты помогают настроиться на грядущий день в повышенном темпоритме, "в котором сейчас живет большинство крымчан".Не следует также пренебрегать диспансеризацией и режимом питания, подчеркивает она."Входя в магазин, не идите на "белую" сторону, где продают белый хлеб, рис и сахар. Переходите на "темную" сторону, где есть темная мука, гречка. Сахар рекомендую совсем исключить, он не несет никаких полезных микроэлементов и витаминов. Он портит сосуды и добавляет лишние сантиметры на талии. То же самое касается и вредных привычек – алкоголя и курения. Если играть в долгую – это не вариант", – подытожила тренер.
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совет эксперта, здоровье, общество, спорт
Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону

Фитнес-коуч дал рекомендации по правильным тренировкам и питанию

21:25 05.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция групповых программ фитнес-клуба. Архивное фото
Трансляция групповых программ фитнес-клуба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Хорошее настроение и физические нагрузки тесно взаимосвязаны. О том, как сохранить эмоциональное равновесие и правильно организовать тренировки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-коуч Виктория Витковская.
"Я не рекомендую тренироваться в течении часа, потому что после таких тренировок в организме запускаются катаболические процессы, вредные для нас. Все мои ученики тренируются по 30-35 минут, при этом не два-три раза в неделю, а ежедневно. Это оптимальный режим", – советует тренер.
Также Витковская рекомендует просыпаться пораньше, чтобы успеть побыть в тишине и наедине с самим собой. Такие минуты помогают настроиться на грядущий день в повышенном темпоритме, "в котором сейчас живет большинство крымчан".
"Перед началом активностей обязательно нужно оглянуться на свой анамнез и здраво оценить текущее физическое состояние. Уже в зависимости от него выбирать вид спорта. Любая посильная физнагрузка меняет уровень гормонов, запускает метаболические процессы, помогающее в жиросжигании. Также крайне важно уметь настраивать свой эмоциональный фон, менять установки на позитивные", – говорит Витковская.
Не следует также пренебрегать диспансеризацией и режимом питания, подчеркивает она.
"Входя в магазин, не идите на "белую" сторону, где продают белый хлеб, рис и сахар. Переходите на "темную" сторону, где есть темная мука, гречка. Сахар рекомендую совсем исключить, он не несет никаких полезных микроэлементов и витаминов. Он портит сосуды и добавляет лишние сантиметры на талии. То же самое касается и вредных привычек – алкоголя и курения. Если играть в долгую – это не вариант", – подытожила тренер.
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