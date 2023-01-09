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"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму

"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму - РИА Новости Крым, 09.01.2023

"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму

Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T08:02

2023-01-09T08:02

2023-01-09T08:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заходить медленно, голову не мочить, быть в воде не более трех минут. Глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму. А также рассказала, с чего начать новичкам.О любителях и бойцахСезон зимнего плавания в Крыму традиционно открывается в конце ноября. В этом году в двадцатых числах месяца температура воды в Севастополе была уже довольно низкой для "просто купания", летний сезон к этому времени уже закрыт, говорит Меркулова."Наших называют "южные моржи". Коллеги с материка иногда смеются над нами: "Что же это за моржи?". Да, у нас нет прорубей, но есть прекрасные условия для закаливания. Вода в конце ноября уже 11 градусов. Не каждый человек по доброй воле в такой купается, а только те, кто занимаются оздоровлением", – сказала Меркулова.Однако зимнее плавание – это не только для любителей. Так было и раньше, но с этого года все стало еще серьезнее, добавляет она.Апрельским приказом Минспорта России включило зимнее плавание во всероссийский реестр видов спорта. Теперь "спортивное моржевание" – это нормативы, соревнования, медали – словом, все как положено, и команда из Севастополя уже формируется. А в городе федераций зимнего плавания стало две: региональное отделение всероссийской организации и собственно севастопольская, объяснила Лилия."Зимним считается купание в воде, температура которой +16 градусов и ниже. Для соревнований есть нормативы. Например, "ледяное плавание" при температуре до +2 градусов. А есть просто зимнее. Но это – высокие нормы. При этом мы объединяем все клубы зимнего плавания в городе, их несколько, и здесь есть как бойцы, желающие соревноваться, им важны достижения, так и любители, которым просто нужны единомышленники", – рассказала она.Новичкам важно знать"Очень много случаев, когда к нам люди пришли, до этого никогда не купались в холодной воде, и на первом же массовом мероприятия раз окунулись, и все – остались: понравилось, и теперь они с нами", – рассказывает Меркулова.Истории появления новичков в клубах моржевания самые разные, говорит она. Кого-то приводят друзья и знакомые, кто-то приходит сам. В том числе после перенесенных заболеваний: "инсульта, различных невралгий, удаления межпозвоночных грыж"."Только, конечно, без фанатизма. Тут спорт неуместен", – уточняет она.Говорит, главное, что нужно взять с собой при первом походе на зимний пляж, – моральный настрой. А еще – термос с горячим чаем, не обжигающим.Ходить она советует в компании: рядом должны быть хотя бы 1-2 человека таких же "моржей".Заходить в воду рекомендует медленно. Голову не мочить. Следовательно, "ни в коем случае не прыгать с пирса". Находиться в холодной воде "по ощущениям", но в первый раз не больше трех минут."Считается, что тогда это приносит только пользу всем без исключения. Никогда у нас после такого купания никто не заболевает, не простывает и с почками не ложится. Все получают только удовольствие и закаливание", – заверяет Лилия.Сама она занимается зимним плаванием уже 15 лет. И будни, и праздникиВ таких клубах скучно не бывает ни зимой, ни летом, рассказывает Лилия. Есть и походы, и соревнования, и мероприятия по случаю праздников. Один из любимых, конечно же, Новый год. Его севастопольские моржи встретили в Балаклаве, на городском пляже, чуть раньше, чем все остальные, – 25 декабря."Мы новогодние мероприятия всегда проводили. А в этот раз совместили с мероприятиями в рамках всероссийской акции "Закаленная Россия – сильна страна". Были соревнования и плюс новогодний заплыв <...> И шапки, и колпаки (новогодние), и елка на воде!" – поделилась Меркулова.Ранее спасатели рассказали, кому полезны, а кому опасны водные процедуры в осенне-зимний период и как правильно закаляться. В частности, среди противопоказаний в ГУ МЧС Севастополя назвали детский возраст.Читайте также на РИА Новости Крым:Семилетний ребенок в Крыму принял участие в массовом заплыве "моржей" "Моржи" из Новороссийска добрались до Крыма – фотофакт Когда мороз и снег не помеха: как "моржи" устроили заплыв в Феодосии

https://crimea.ria.ru/20211117/kak-pravilno-morzhevat-sovety-spasateley-1121444993.html

https://crimea.ria.ru/20221125/zimnie-plyazhi-otkryvayut-na-kurortakh-kubani-1125545752.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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