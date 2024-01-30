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Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T14:17
2024-01-30T14:17
2024-01-30T14:25
россия
зимние олимпийские игры - 2022 в пекине
спорт
камила валиева
мок (международный олимпийский комитет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении ОКР.В ведомстве отметили, что в соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.Правовая позиция ОКР основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS, добавили в организации.CAS накануне дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. В результате после аннулирования баллов Камилы Валиевой сборная России в командном турнире опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации ВалиевойРоссийскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 годаКамила Валиева прокомментировала свое участие в Олимпиаде
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россия, зимние олимпийские игры - 2022 в пекине, спорт, камила валиева, мок (международный олимпийский комитет), фигурное катание, награды, новости
Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
Россия обжалует решение лишить сборную золота Олимпиады в турнире по фигурному катанию
14:17 30.01.2024 (обновлено: 14:25 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении ОКР.
"Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS (Спортивном арбитражном суде – ред.) решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции", – заявили в ОКР.
В ведомстве отметили, что в соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
Правовая позиция ОКР основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS, добавили в организации.
CAS накануне дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву
на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.
В результате после аннулирования баллов Камилы Валиевой сборная России в командном турнире опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.
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