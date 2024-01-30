https://crimea.ria.ru/20240130/rossiya-obzhaluet-lishenie-sbornoy-strany-zolota-v-figurnom-katanii-1134561426.html

Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании

Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании

Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T14:17

2024-01-30T14:17

2024-01-30T14:25

россия

зимние олимпийские игры - 2022 в пекине

спорт

камила валиева

мок (международный олимпийский комитет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении ОКР.В ведомстве отметили, что в соответствии с действующими правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.Правовая позиция ОКР основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS, добавили в организации.CAS накануне дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. В результате после аннулирования баллов Камилы Валиевой сборная России в командном турнире опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации ВалиевойРоссийскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 годаКамила Валиева прокомментировала свое участие в Олимпиаде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зимние олимпийские игры - 2022 в пекине, спорт, камила валиева, мок (международный олимпийский комитет), фигурное катание, награды, новости