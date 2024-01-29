https://crimea.ria.ru/20240129/rossiyskuyu-figuristku-kamilu-valievu-diskvalifitsirovali-na-4-goda-1134540656.html

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T17:39

2024-01-29T17:39

2024-01-29T17:39

фигурное катание

камила валиева

новости

россия

допинг

спортивный арбитражный суд (cas)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134540761_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_c89b0ad968af69dd1027a865f38006b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт.Все результаты фигуристки аннулируются, начиная с 25 декабря 2021 года, когда Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России. С этой же даты отсчитывается срок ее дисквалификации.Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.Судьбу золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые завоевала сборная России с Валиевой в составе, решит Международный союз конькобежцев (ISU).Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Однако из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.

https://crimea.ria.ru/20220221/kamila-valieva-prokommentirovala-svoe-uchastie-v-olimpiade-1122449400.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фигурное катание, камила валиева, новости, россия, допинг, спортивный арбитражный суд (cas)