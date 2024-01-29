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Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года
Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T17:39
2024-01-29T17:39
фигурное катание
камила валиева
новости
россия
допинг
спортивный арбитражный суд (cas)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт.Все результаты фигуристки аннулируются, начиная с 25 декабря 2021 года, когда Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России. С этой же даты отсчитывается срок ее дисквалификации.Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.Судьбу золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые завоевала сборная России с Валиевой в составе, решит Международный союз конькобежцев (ISU).Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Однако из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.
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фигурное катание, камила валиева, новости, россия, допинг, спортивный арбитражный суд (cas)
Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитраж дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года

17:39 29.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкКамила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании
Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву на четыре года по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт.
"Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", - говорится в заявлении.
Все результаты фигуристки аннулируются, начиная с 25 декабря 2021 года, когда Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России. С этой же даты отсчитывается срок ее дисквалификации.
Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.
Судьбу золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые завоевала сборная России с Валиевой в составе, решит Международный союз конькобежцев (ISU).
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Однако из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля 2022, 15:35
Камила Валиева прокомментировала свое участие в Олимпиаде
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваНовостиРоссияДопингСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
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