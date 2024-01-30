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Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась на третье... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T12:31
2024-01-30T12:49
камила валиева
зимние олимпийские игры - 2022 в пекине
спорт
новости
россия
награды
фигурное катание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась на третье место, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине аннулировали, что привело к изменению положения сборных в командном турнире. Первое место вместо россиян заняла команда США (65 баллов), вторыми стали японцы (63), а сборная России (54) опустилась на третью строчку. Ранее североамериканские СМИ сообщили, что из-за дисквалификации Валиевой все результаты женщин в командном турнире пересмотрят и в тройку призеров попадет команда Канады. В итоге канадские спортсмены остались четвертыми с 53 очками.Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркнул, что по правилам результаты командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой и юридически пересмотру не подлежат, а также выразил готовность в случае необходимости принять меры по защите российских интересов.Также ISU аннулировал четвертое место Валиевой на Олимпийских играх в женском одиночном катании.Организация ссылается на пункт 10 статьи 10 антидопинговых правил ISU, а также пункт 10 статьи 12 Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которым, помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на соревновании, во время которого была взята положительная проба, все другие результаты фигуриста, начиная с даты отбора положительной пробы, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов.О дисквалификации Камилы Валиевой стало известно накануне. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года – на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Однако из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.
https://crimea.ria.ru/20220221/kamila-valieva-prokommentirovala-svoe-uchastie-v-olimpiade-1122449400.html
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камила валиева, зимние олимпийские игры - 2022 в пекине, спорт, новости, россия, награды, фигурное катание
Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой

Российских фигуристов лишили золота командного турнира Олимпиады-2022

12:31 30.01.2024 (обновлено: 12:49 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась на третье место, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине аннулировали, что привело к изменению положения сборных в командном турнире. Первое место вместо россиян заняла команда США (65 баллов), вторыми стали японцы (63), а сборная России (54) опустилась на третью строчку. Ранее североамериканские СМИ сообщили, что из-за дисквалификации Валиевой все результаты женщин в командном турнире пересмотрят и в тройку призеров попадет команда Канады. В итоге канадские спортсмены остались четвертыми с 53 очками.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркнул, что по правилам результаты командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой и юридически пересмотру не подлежат, а также выразил готовность в случае необходимости принять меры по защите российских интересов.
Также ISU аннулировал четвертое место Валиевой на Олимпийских играх в женском одиночном катании.
Организация ссылается на пункт 10 статьи 10 антидопинговых правил ISU, а также пункт 10 статьи 12 Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которым, помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на соревновании, во время которого была взята положительная проба, все другие результаты фигуриста, начиная с даты отбора положительной пробы, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов.
О дисквалификации Камилы Валиевой стало известно накануне. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года – на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России завоевала золото. Однако из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля 2022, 15:35
Камила Валиева прокомментировала свое участие в Олимпиаде
 
Камила ВалиеваЗимние Олимпийские игры - 2022 в ПекинеСпортНовостиРоссияНаградыФигурное катание
 
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