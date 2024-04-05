https://crimea.ria.ru/20240405/rossiya-budet-radovatsya-pobedam-svoikh-sportsmenov-na-olimpiade---peskov-1136321944.html

Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков

Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков

Российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение по участию в Олимпийских играх, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T22:16

2024-04-05T22:16

2024-04-05T22:16

дмитрий песков

олимпийские игры-2024

общество

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спорт

новости

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение по участию в Олимпийских играх, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля подчеркнул, что в России в любом случае будут радоваться победам наших спортсменов.Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на ОлимпиадуАйвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в ПарижМОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, олимпийские игры-2024, общество, россия, спорт, новости, кремль