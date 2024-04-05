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Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков
Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков
Российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение по участию в Олимпийских играх, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T22:16
2024-04-05T22:16
2024-04-05T22:16
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение по участию в Олимпийских играх, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля подчеркнул, что в России в любом случае будут радоваться победам наших спортсменов.Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на ОлимпиадуАйвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в ПарижМОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов
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дмитрий песков, олимпийские игры-2024, общество, россия, спорт, новости, кремль
Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде - Песков
Россияне в любом случае будут радоваться победам наших спортсменов на Олимпиаде - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские спортсмены могут самостоятельно принимать решение по участию в Олимпийских играх, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх. <...> Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны", — отметил он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что в России в любом случае будут радоваться победам наших спортсменов.
"Конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся", - сказал он.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.
Президент России Владимир Путин ранее назвал
санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.
А глава Крыма Сергей Аксенов поддержал
решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж.
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