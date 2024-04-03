https://crimea.ria.ru/20240403/aksenov-podderzhal-reshenie-krymskikh-sportsmenov-ne-ekhat-na-olimpiadu-1136249188.html

Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду

Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T10:40

2024-04-03T10:40

2024-04-03T10:45

сергей аксенов

мок (международный олимпийский комитет)

спорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По словам Аксенова, Олимпийский комитет предал олимпийские принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами". Глава Крыма подчеркнул, что олимпийский спорт – это, прежде всего, престиж государства и гордость за свое Отечество, а никак не политика."Спортсмены от Республики Крым на олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение", - подчеркнул Аксенов.Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииАйвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в ПарижМОК нарушает принципы олимпизма – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мок (международный олимпийский комитет), спорт, новости крыма, крым, мнения