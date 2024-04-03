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Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду
Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T10:40
2024-04-03T10:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По словам Аксенова, Олимпийский комитет предал олимпийские принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами". Глава Крыма подчеркнул, что олимпийский спорт – это, прежде всего, престиж государства и гордость за свое Отечество, а никак не политика."Спортсмены от Республики Крым на олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение", - подчеркнул Аксенов.Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииАйвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в ПарижМОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
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сергей аксенов, мок (международный олимпийский комитет), спорт, новости крыма, крым, мнения
Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париже – Аксенов

10:40 03.04.2024 (обновлено: 10:45 03.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов в студии "Радио Спутник в Крыму"
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду в Париж. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
По словам Аксенова, Олимпийский комитет предал олимпийские принципы и "превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами".
"Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну, - считает Аксенов. - Зачем доставлять им такое удовольствие?"
Глава Крыма подчеркнул, что олимпийский спорт – это, прежде всего, престиж государства и гордость за свое Отечество, а никак не политика.
"Спортсмены от Республики Крым на олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение", - подчеркнул Аксенов.
Президент России Владимир Путин ранее назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ попыткой отстранить от соревнований сильных российских спортсменов, в том числе в фигурном катании.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.
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Сергей АксеновМОК (Международный олимпийский комитет)СпортНовости КрымаКрымМнения
 
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