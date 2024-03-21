Рейтинг@Mail.ru
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240321/mok-narushaet-printsipy-olimpizma--lavrov-1135892419.html
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров - РИА Новости Крым, 21.03.2024
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:09
2024-03-21T13:09
сергей лавров
мок (международный олимпийский комитет)
спорт
министерство иностранных дел рф (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_ea9411465907c8e88cfc31007ac095d1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с первым зампредседателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.По его словам, эта линия отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений, прежде всего торгово-экономических, тем самым дискредитируя институты, созданные после Второй Мировой войны для регулирования глобальных процессов.Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по отстаиванию принципов демократии и равноправия, которые поддерживает большинство стран мира.Международный олимпийский комитет ранее квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия. Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_043cf853be620e3ad0d5ee758e0a36aa.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, мок (международный олимпийский комитет), спорт, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров

Россия считает неприемлемым политизацию спорта – Лавров

13:09 21.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с первым зампредседателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

"Принципы олимпизма в последние годы подвергаются серьезным испытаниям не в последнюю очередь в связи с позицией МОК. Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается и не похоже, что скоро завершится", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, эта линия отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений, прежде всего торгово-экономических, тем самым дискредитируя институты, созданные после Второй Мировой войны для регулирования глобальных процессов.

"Ярчайшим примером искажения и извращения всех принципов мировой экономики, принципов, которые сам Запад активно внедрял в международные отношение, является применение беспрецедентных санкций в отношении всех, кто так или иначе отстаивает свою самостоятельность, свое право быть частью международного сообщества в полном соответствии с правом, закрепленным в Уставе ООН", – констатировал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по отстаиванию принципов демократии и равноправия, которые поддерживает большинство стран мира.
Международный олимпийский комитет ранее квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МОК приостановил работу Олимпийского комитета России
Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
 
Сергей ЛавровМОК (Международный олимпийский комитет)СпортМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Армия России освободила Тоненькое в Донбассе
13:09МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
12:52Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму
12:28Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов
12:20Готовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской области
12:13Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты
11:53В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах
11:32Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК
11:07"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине
10:51Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород
10:45В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках
10:17В Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу
10:07Пожар в Евпатории на площади 100 "квадратов" – что известно
09:53Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
09:32В Керчи осуждена бизнесмен за растрату субсидии после потопа
08:59В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов
08:3710 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
08:17За год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств
07:52Где в Севастополе отключат электричество в четверг: список адресов
07:34Публично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
Лента новостейМолния