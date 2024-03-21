https://crimea.ria.ru/20240321/mok-narushaet-printsipy-olimpizma--lavrov-1135892419.html
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров - РИА Новости Крым, 21.03.2024
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:09
2024-03-21T13:09
2024-03-21T13:09
сергей лавров
мок (международный олимпийский комитет)
спорт
министерство иностранных дел рф (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_ea9411465907c8e88cfc31007ac095d1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с первым зампредседателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.По его словам, эта линия отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений, прежде всего торгово-экономических, тем самым дискредитируя институты, созданные после Второй Мировой войны для регулирования глобальных процессов.Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по отстаиванию принципов демократии и равноправия, которые поддерживает большинство стран мира.Международный олимпийский комитет ранее квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия. Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135252553_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_043cf853be620e3ad0d5ee758e0a36aa.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мок (международный олимпийский комитет), спорт, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество
МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров
Россия считает неприемлемым политизацию спорта – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с первым зампредседателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.
"Принципы олимпизма в последние годы подвергаются серьезным испытаниям не в последнюю очередь в связи с позицией МОК. Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается и не похоже, что скоро завершится", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, эта линия отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений, прежде всего торгово-экономических, тем самым дискредитируя институты, созданные после Второй Мировой войны для регулирования глобальных процессов.
"Ярчайшим примером искажения и извращения всех принципов мировой экономики, принципов, которые сам Запад активно внедрял в международные отношение, является применение беспрецедентных санкций в отношении всех, кто так или иначе отстаивает свою самостоятельность, свое право быть частью международного сообщества в полном соответствии с правом, закрепленным в Уставе ООН", – констатировал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по отстаиванию принципов демократии и равноправия, которые поддерживает большинство стран мира.
Международный олимпийский комитет
ранее квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия.
Читайте также на РИА Новости Крым: