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МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров

МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров - РИА Новости Крым, 21.03.2024

МОК нарушает принципы олимпизма – Лавров

Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:09

2024-03-21T13:09

2024-03-21T13:09

сергей лавров

мок (международный олимпийский комитет)

спорт

министерство иностранных дел рф (мид рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с первым зампредседателя правительства, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.По его словам, эта линия отражает взятый коллективным Западом во главе с США курс на политизацию всех международных отношений, прежде всего торгово-экономических, тем самым дискредитируя институты, созданные после Второй Мировой войны для регулирования глобальных процессов.Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по отстаиванию принципов демократии и равноправия, которые поддерживает большинство стран мира.Международный олимпийский комитет ранее квалифицировал для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже 12 нейтральных спортсменов из России и 7 из Белоруссии. Однако они не будут допущены к церемонии открытия. Читайте также на РИА Новости Крым:МОК приостановил работу Олимпийского комитета РоссииУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мок (международный олимпийский комитет), спорт, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество