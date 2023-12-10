https://crimea.ria.ru/20231210/ukraina-mozhet-nachat-boykotirovat-olimpiadu-2024-iz-za-dopuska-rossiyan-1133440149.html

Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и. о... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T17:43

2023-12-10T17:43

2023-12-10T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.При этом функционер не скрывает, что киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире.Он также указал, что если Международный олимпийский комитет (МОК) будет поддерживать участие российских атлетов, то Киев сочтет такую позицию "неконструктивной", а участие украинцев в Олимпиаде в таком случае "невозможным".При этом следует отметить, что украинская сборная никогда не входила в число фаворитов Олимпийских игр. В 2014 году на Играх в Сочи украинские атлеты завоевали одно "золото", в 2018 году в Пхенчхане – также одно "золото". На Играх Токио представителями Украины была завоевана одна золотая и шесть серебряных медалей, а в 2022 году в Пекине – только одно "серебро".В пятницу МОК объявил о допуске к участию в Олимпиаде в Париже атлетов из России и Белоруссии при условии нейтрального статуса и соблюдения ряда других требований. Согласно "рекомендациям" исполкома МОК, допуск к участию могут поучить спортсмены, которые не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.Осенью МОК принял решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) в ответ на включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.Также ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания как "очередное унижение", которого нельзя допускать.Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе курешВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОКМОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, спорт, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), россия, политика