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Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и. о... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T17:43
2023-12-10T17:43
2023-12-10T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.При этом функционер не скрывает, что киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире.Он также указал, что если Международный олимпийский комитет (МОК) будет поддерживать участие российских атлетов, то Киев сочтет такую позицию "неконструктивной", а участие украинцев в Олимпиаде в таком случае "невозможным".При этом следует отметить, что украинская сборная никогда не входила в число фаворитов Олимпийских игр. В 2014 году на Играх в Сочи украинские атлеты завоевали одно "золото", в 2018 году в Пхенчхане – также одно "золото". На Играх Токио представителями Украины была завоевана одна золотая и шесть серебряных медалей, а в 2022 году в Пекине – только одно "серебро".В пятницу МОК объявил о допуске к участию в Олимпиаде в Париже атлетов из России и Белоруссии при условии нейтрального статуса и соблюдения ряда других требований. Согласно "рекомендациям" исполкома МОК, допуск к участию могут поучить спортсмены, которые не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.Осенью МОК принял решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) в ответ на включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.Также ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания как "очередное унижение", которого нельзя допускать.Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе курешВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОКМОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
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украина, новости, спорт, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), россия, политика
Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
Киев планирует использовать Олимпийские игры для пропаганды своей позиции в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.
При этом функционер не скрывает, что киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире.
"Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", – заявил Бедный в эфире телеканала "Рада".
Он также указал, что если Международный олимпийский комитет (МОК) будет поддерживать участие российских атлетов, то Киев сочтет такую позицию "неконструктивной", а участие украинцев в Олимпиаде в таком случае "невозможным".
При этом следует отметить, что украинская сборная никогда не входила в число фаворитов Олимпийских игр. В 2014 году на Играх в Сочи украинские атлеты завоевали одно "золото", в 2018 году в Пхенчхане – также одно "золото". На Играх Токио представителями Украины была завоевана одна золотая и шесть серебряных медалей, а в 2022 году в Пекине – только одно "серебро".
В пятницу МОК объявил о допуске к участию в Олимпиаде в Париже атлетов из России и Белоруссии при условии нейтрального статуса и соблюдения ряда других требований. Согласно "рекомендациям" исполкома МОК, допуск к участию могут поучить спортсмены, которые не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.
Осенью МОК принял решение отстранить
Олимпийский комитет России (ОКР) в ответ на включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.
Также ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом. Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян оценил эти высказывания
как "очередное унижение", которого нельзя допускать.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил
о том, что олимпийское движение деградировало и ему вскоре появятся достойные альтернативы.
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