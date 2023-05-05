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В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш
В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш
Министерство спорта Крыма ведет переговоры с руководством Всероссийской Федерации борьбы на поясах (куреш) о проведении в республике мирового первенства по... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T22:16
2023-05-05T22:16
спорт
радио "спутник в крыму"
радик амиров
ольга торубарова
крым
новости крыма
минспорта крыма
шериф османов
борьба куреш
нацвопрос в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство спорта Крыма ведет переговоры с руководством Всероссийской Федерации борьбы на поясах (куреш) о проведении в республике мирового первенства по данному виду единоборств. Об этом сообщил замминистра спорта РК Шериф Османов в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, минспорта региона ставит перед собой задачу сделать Крым "номером один в России" по борьбе куреш. В мае республика примет всероссийский турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек от 15 до 17 лет.Министр спорта РК Ольга Торубарова в свою очередь отметила, что руководство республики и профильное министерство оказывает всестороннюю поддержку всем видам спорта, в том числе неолимпийским, к которым относится борьба куреш, являющаяся традиционным и наиболее популярным видом спорта среди крымских татар.Программу Радика Амирова "Исламский фактор Крыма", посвященную интеграции крымских татар в спортивную жизнь полуострова, слушайте 6 мая в 10:00 на радио "Спутник в Крыму"Куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. В нем используются приемы разнообразных видов борьбы – греко-римской, вольной, самбо и дзюдо, поэтому в состязаниях могут принять участие максимальное количество борцов из разных направлений. Борьба на поясах куреш официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта, также действует международная федерация. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетикиВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК
https://crimea.ria.ru/20230407/novye-regiony-rf-smogut-sozdavat-svoi-sportivnye-federatsii--mishustin-1128050129.html
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спорт, радик амиров, ольга торубарова, крым, новости крыма, минспорта крыма, шериф османов, борьба куреш, нацвопрос в крыму, общество
В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш

Минспорта Крыма ведет переговоры о проведении в республике Кубка мира по борьбе куреш

22:16 05.05.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрымско-татарский национальный праздник "Хыдырлез". Борьба Куреш.
Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез. Борьба Куреш. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство спорта Крыма ведет переговоры с руководством Всероссийской Федерации борьбы на поясах (куреш) о проведении в республике мирового первенства по данному виду единоборств. Об этом сообщил замминистра спорта РК Шериф Османов в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"Мы встречались с руководством Федерации борьбы на поясах в Москве и сейчас ведем переговоры, чтобы Кубок мира провести на территории Республики Крым. Федерация готова оказать содействие в этом, и мы со своей стороны сделаем все, чтобы этот турнир прошел на высоком уровне", – сказал Османов.
По его словам, минспорта региона ставит перед собой задачу сделать Крым "номером один в России" по борьбе куреш. В мае республика примет всероссийский турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек от 15 до 17 лет.
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Министр спорта РК Ольга Торубарова в свою очередь отметила, что руководство республики и профильное министерство оказывает всестороннюю поддержку всем видам спорта, в том числе неолимпийским, к которым относится борьба куреш, являющаяся традиционным и наиболее популярным видом спорта среди крымских татар.
"Отмечу, что курешем у нас занимаются не только мусульмане. Сегодня этот вид спорта в Крыму обрел второе дыхание. Три года назад мы аккредитовали федерацию, придав государственность этому виду спорта. На сегодняшний день Крым очень успешно и участвует во всероссийских турнирах, и принимает у себя высокие соревнования", - добавила она.
Программу Радика Амирова "Исламский фактор Крыма", посвященную интеграции крымских татар в спортивную жизнь полуострова, слушайте 6 мая в 10:00 на радио "Спутник в Крыму"
Куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. В нем используются приемы разнообразных видов борьбы – греко-римской, вольной, самбо и дзюдо, поэтому в состязаниях могут принять участие максимальное количество борцов из разных направлений. Борьба на поясах куреш официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта, также действует международная федерация. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Радио "Спутник в Крыму"СпортРадик АмировОльга ТорубароваКрымНовости КрымаМинспорта КрымаШериф ОсмановБорьба курешНацвопрос в КрымуОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:48Главные события и заявления дня: 5 мая
22:16В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш
21:57Главные новости Крыма: 5 мая
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