https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-planiruyut-provesti-mirovoe-pervenstvo-po-borbe-kuresh-1128569768.html

В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш

В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму планируют провести мировое первенство по борьбе куреш

Министерство спорта Крыма ведет переговоры с руководством Всероссийской Федерации борьбы на поясах (куреш) о проведении в республике мирового первенства по... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T22:16

2023-05-05T22:16

2023-05-05T22:16

спорт

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радик амиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство спорта Крыма ведет переговоры с руководством Всероссийской Федерации борьбы на поясах (куреш) о проведении в республике мирового первенства по данному виду единоборств. Об этом сообщил замминистра спорта РК Шериф Османов в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, минспорта региона ставит перед собой задачу сделать Крым "номером один в России" по борьбе куреш. В мае республика примет всероссийский турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек от 15 до 17 лет.Министр спорта РК Ольга Торубарова в свою очередь отметила, что руководство республики и профильное министерство оказывает всестороннюю поддержку всем видам спорта, в том числе неолимпийским, к которым относится борьба куреш, являющаяся традиционным и наиболее популярным видом спорта среди крымских татар.Программу Радика Амирова "Исламский фактор Крыма", посвященную интеграции крымских татар в спортивную жизнь полуострова, слушайте 6 мая в 10:00 на радио "Спутник в Крыму"Куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. В нем используются приемы разнообразных видов борьбы – греко-римской, вольной, самбо и дзюдо, поэтому в состязаниях могут принять участие максимальное количество борцов из разных направлений. Борьба на поясах куреш официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта, также действует международная федерация. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетикиВ Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеВ Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, радик амиров, ольга торубарова, крым, новости крыма, минспорта крыма, шериф османов, борьба куреш, нацвопрос в крыму, общество