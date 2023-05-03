https://crimea.ria.ru/20230503/primut-li-krymchan-vo-vserossiyskuyu-federatsiyu-legkoy-atletiki-1128488228.html

Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетики

Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетики - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетики

Крымскую федерацию легкой атлетики официально не принимают во Всероссийскую федерацию, но это никак не нарушает права спортсменов, объяснил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T08:24

2023-05-03T08:24

2023-05-03T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Крымскую федерацию легкой атлетики официально не принимают во Всероссийскую федерацию, но это никак не нарушает права спортсменов, объяснил РИА Новости Крым исполнительный директор Крымской Республиканской федерации легкой атлетики (ФЛА) Артем Полешко.Такое решение было принято в 2022 году в расчете на то, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) удастся восстановить членство в Совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Этого статуса ВФЛА лишилась в 2015 году после допингового скандала на олимпиаде в Сочи.В этом году права российской федерации были восстановлены, сообщали РИА Новости 23 марта. ВФЛА удалось восстановить свое членство в организации, однако на решения относительно Крыма и Севастополя это никак не повлияло.Крымские легкоатлеты участвуют во всероссийских и международных соревнованиях на общих основаниях, проинформировал Артем Полешко. 19 крымчан включены в сборную России по легкой атлетике, среди них и самая именитая крымская легкоатлетка Вера Мардарян (Ребрик) – заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр."Юридически да, может быть, есть какое-то ограничение. А фактически мы участвуем во всех российских соревнованиях, наши спортсмены входят в состав сборной Российской Федерации, мы получаем всю необходимую экипировку, тренировочные мероприятия, наши спортсмены проходят спортивную подготовку за счет федерального бюджета. В этом у нас ограничений нет".То же самое, по словам Полешко, касается и тренерского, и судейского состава. Крымские судьи задействовано в судействе на всероссийских соревнованиях.В этом году спортсмены из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО по легкой атлетике. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали на чемпионате семь медалей.Читайте на РИА Новости Крым:Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТОВ Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО

https://crimea.ria.ru/20230330/futbol-bez-legionerov-v-krymu-otsenili-vozmozhnost-igrat-v-chempionate-rf-1127887649.html

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2023

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