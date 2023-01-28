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Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО

Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T13:03

2023-01-28T13:03

2023-01-28T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя."В копилке воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Симферополя четыре золота, одно серебро и две бронзы", - уточняется в сообщении.Спортивные состязания прошли в Краснодаре на базе легкоатлетического манежа Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также на стадионе "Текстильщик".Это не первая победа крымских спортсменов. Ранее юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия, который прошел в Черкесске с 17 п 19 января.Кроме того, ранее студент КФУ Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по греко-римской борьбе, который состоялся в первую неделю октября 2021 года в Норвегии.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоТрофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медалиКрымчанин Глеб Бакши победил в первом профессиональном бою

https://crimea.ria.ru/20230121/sposobnosti-k-sportu-zalozheny-v-genakh---uchenye-izobreli-test-1126497479.html

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крым, симферополь, спорт, кубань, краснодар, краснодарский край, новости, общество