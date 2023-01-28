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Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО
Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T13:03
2023-01-28T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя."В копилке воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Симферополя четыре золота, одно серебро и две бронзы", - уточняется в сообщении.Спортивные состязания прошли в Краснодаре на базе легкоатлетического манежа Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также на стадионе "Текстильщик".Это не первая победа крымских спортсменов. Ранее юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия, который прошел в Черкесске с 17 п 19 января.Кроме того, ранее студент КФУ Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по греко-римской борьбе, который состоялся в первую неделю октября 2021 года в Норвегии.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоТрофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медалиКрымчанин Глеб Бакши победил в первом профессиональном бою
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крым, симферополь, спорт, кубань, краснодар, краснодарский край, новости, общество
Легкоатлеты из Крыма стали победителями чемпионата ЮФО

Спортсмены из Крыма завоевали семь медалей на чемпионате ЮФО по легкой атлетике

13:03 28.01.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяЛегкоатлеты из Крыма завоевали семь медалей на чемпионате Южного федерального округа
Легкоатлеты из Крыма завоевали семь медалей на чемпионате Южного федерального округа
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
"В копилке воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Симферополя четыре золота, одно серебро и две бронзы", - уточняется в сообщении.
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Спортивные состязания прошли в Краснодаре на базе легкоатлетического манежа Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также на стадионе "Текстильщик".
Это не первая победа крымских спортсменов. Ранее юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия, который прошел в Черкесске с 17 п 19 января.
Кроме того, ранее студент КФУ Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по греко-римской борьбе, который состоялся в первую неделю октября 2021 года в Норвегии.
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КрымСимферопольСпортКубаньКраснодарКраснодарский крайНовостиОбщество
 
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