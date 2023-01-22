https://crimea.ria.ru/20230122/yunye-krymskie-bortsy-privezli-pobedu-s-turnira-v-cherkesske-1126518223.html

Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске

Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске

Юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T12:13

2023-01-22T12:13

2023-01-22T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Юные симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Уточняется, что в соревнованиях состязались более 300 спортсменов из 30 команд. Борцы представляли 15 регионов страны: Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую республику, Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Калмыкию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Югру, Архангельскую и Московскую области. Турнил проходил в Черкесске с 17 по 19 января.Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали >>"Поздравляем юных борцов Спортивной школы №3 Симферополя: Шахманова Эмиля с 1 местом (вес 26 кг) среди 32 участников в данной весовой категории; Суфьянова Эрвина с 3 местом (вес 29 кг) среди 34 участников в весовой категории; Сейтасанова Герая (вес 32 кг), занявшего 7 место среди 34 участников в данной весовой категории", – сказано в сообщении.В администрации города выразили благодарность тренеру Сайдалиеву Норедину и пожелали юным спортсменам дальнейших спортивных успехов.За награды турнира соревновались спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет. Турнир по греко-римской борьбе проводится в республике ежегодно.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, студент КФУ Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по греко-римской борьбе, который состоялся в первую неделю октября 2021 года в Норвегии.Ранее старший тренер сборной Республики Крым по самбо Роман Соменко рассказал, что в регионе более трех тысяч человек состоят в секциях самбо. Этот вид спорта приобретает все большую популярность и даже "заходит" в общеобразовательные школы республики в качестве отдельного урока.Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из СевастополяКрымский спортсмен стал Чемпионом Евразии по ММАСоревнования по триатлону впервые пройдут в Крыму

https://crimea.ria.ru/20210626/Krymskiy-bokser-Ziyatdinov-vyshel-pobeditelem-s-ringa-v-Sochi-1119729831.html

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крым, симферополь, спорт, общество, образование в крыму и севастополе, новости