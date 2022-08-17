https://crimea.ria.ru/20220817/chempionat-po-triatlonu-vpervye-proydet-v-krymu-1124188715.html
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону, который соберет на площадке курорта Mriya Resort & SPA в Большой Ялте лучших... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:53
2022-08-17T09:53
2022-08-17T09:53
туризм
mriya resort &spa
крым
спорт
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Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону, который соберет на площадке курорта Mriya Resort & SPA в Большой Ялте лучших спортсменов. Мероприятие пройдет 10-11 сентября при поддержке министерства спорта республики и администрации Ялты.Триатлон — это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег. Все виды состязаний пройдут на территории Южнобережья.Участники соревнований могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Так, спринтерский этап "Mriyathlon sprint" включает в себя 0.75 км плавания, 20 км велогонки и еще 5 км бега. Тем, кто выберет средний уровень "Mriyathlon Olympic", предстоит проплыть 1,5 км, преодолеть на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Максимально сложный этап – "Mriyathlon Hard 113" – рассчитан уже на подготовленных спортсменов. Он включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и забег на 21,1 км.Принимать участие в соревновании могут лица старше 18 лет. Всех участников поделят по возрастной группе и по форматам участия. В индивидуальном зачете спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию, а эстафетное участие предполагает, что двое или трое спортсменов последовательно проходят каждый свой этап соревнований.На память о чемпионате по триатлону спортсмены, помимо основных атрибутов, получат медаль и подарки от спонсоров и партнеров. Завершится мероприятие фуршетом.Подробная информация о мероприятии, участии и регистрации доступна на сайте организаторов.* Mriya Resort & SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За 7 лет существования, курорт удостоился 66-и мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.Партнерский материал
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mriya resort &spa, крым, спорт
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Впервые в Крыму: в Mriya Resort & SPA пройдет чемпионат по триатлону
Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону
, который соберет на площадке курорта Mriya Resort & SPA в Большой Ялте лучших спортсменов. Мероприятие пройдет 10-11 сентября при поддержке министерства спорта республики и администрации Ялты.
Триатлон
— это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег. Все виды состязаний пройдут на территории Южнобережья.
"Mriya Resort & SPA предоставляет стартовую площадку на лучшей набережной Крыма, где на частном пляже санаторно-курортного комплекса пройдет плавательный этап. Веломаршрут протянется от набережной отеля вдоль южнобережного серпантина, беговой этап будет пролегать вдоль молодых виноградников отеля, живописных морских пейзажей и подарит невероятные эмоции от гонки", - рассказали организаторы.
Участники соревнований
могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Так, спринтерский этап "Mriyathlon sprint" включает в себя 0.75 км плавания, 20 км велогонки и еще 5 км бега. Тем, кто выберет средний уровень "Mriyathlon Olympic", предстоит проплыть 1,5 км, преодолеть на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Максимально сложный этап – "Mriyathlon Hard 113" – рассчитан уже на подготовленных спортсменов. Он включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и забег на 21,1 км.
Принимать участие в соревновании могут лица старше 18 лет. Всех участников поделят по возрастной группе и по форматам участия. В индивидуальном зачете спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию, а эстафетное участие предполагает, что двое или трое спортсменов последовательно проходят каждый свой этап соревнований.
На память о чемпионате по триатлону спортсмены, помимо основных атрибутов, получат медаль и подарки от спонсоров и партнеров. Завершится мероприятие фуршетом.
Амбассадорами проекта выступают известные спортсмены: вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class Виктория Шубина; мастер спорта России международного класса по триатлону, Чемпион Европы 2019 года на средней дистанции, лидер мирового рейтинга по длинному триатлону 2019-2020 Андрей Брюханков; основатель сети фитнес-клубов "Come on gym" и проекта "Мотиватор" Евгений Романенко.
Подробная информация о мероприятии, участии и регистрации доступна на сайте организаторов.
* Mriya Resort & SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За 7 лет существования, курорт удостоился 66-и мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.