Рейтинг@Mail.ru
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220817/chempionat-po-triatlonu-vpervye-proydet-v-krymu-1124188715.html
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону, который соберет на площадке курорта Mriya Resort & SPA в Большой Ялте лучших... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:53
2022-08-17T09:53
туризм
mriya resort &spa
крым
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124188675_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_66f586018bb743d8819266466d7cc502.jpg
Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону, который соберет на площадке курорта Mriya Resort &amp; SPA в Большой Ялте лучших спортсменов. Мероприятие пройдет 10-11 сентября при поддержке министерства спорта республики и администрации Ялты.Триатлон — это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег. Все виды состязаний пройдут на территории Южнобережья.Участники соревнований могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Так, спринтерский этап "Mriyathlon sprint" включает в себя 0.75 км плавания, 20 км велогонки и еще 5 км бега. Тем, кто выберет средний уровень "Mriyathlon Olympic", предстоит проплыть 1,5 км, преодолеть на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Максимально сложный этап – "Mriyathlon Hard 113" – рассчитан уже на подготовленных спортсменов. Он включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и забег на 21,1 км.Принимать участие в соревновании могут лица старше 18 лет. Всех участников поделят по возрастной группе и по форматам участия. В индивидуальном зачете спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию, а эстафетное участие предполагает, что двое или трое спортсменов последовательно проходят каждый свой этап соревнований.На память о чемпионате по триатлону спортсмены, помимо основных атрибутов, получат медаль и подарки от спонсоров и партнеров. Завершится мероприятие фуршетом.Подробная информация о мероприятии, участии и регистрации доступна на сайте организаторов.* Mriya Resort &amp; SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За 7 лет существования, курорт удостоился 66-и мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.Партнерский материал
https://crimea.ria.ru/20220812/glavnoe-letnee-sobytie-kvn-proydet-na-territorii-mriya-resort--spa-1124148348.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124188675_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b13d57bb933012dbe015f3e2076c1759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mriya resort &spa, крым, спорт
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму

Впервые в Крыму: в Mriya Resort & SPA пройдет чемпионат по триатлону

09:53 17.08.2022
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAЧемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
Быстрее, выше, сильнее. Впервые в Крыму пройдет чемпионат по триатлону, который соберет на площадке курорта Mriya Resort & SPA в Большой Ялте лучших спортсменов. Мероприятие пройдет 10-11 сентября при поддержке министерства спорта республики и администрации Ялты.
Триатлон — это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег. Все виды состязаний пройдут на территории Южнобережья.
"Mriya Resort & SPA предоставляет стартовую площадку на лучшей набережной Крыма, где на частном пляже санаторно-курортного комплекса пройдет плавательный этап. Веломаршрут протянется от набережной отеля вдоль южнобережного серпантина, беговой этап будет пролегать вдоль молодых виноградников отеля, живописных морских пейзажей и подарит невероятные эмоции от гонки", - рассказали организаторы.
Участники соревнований могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Так, спринтерский этап "Mriyathlon sprint" включает в себя 0.75 км плавания, 20 км велогонки и еще 5 км бега. Тем, кто выберет средний уровень "Mriyathlon Olympic", предстоит проплыть 1,5 км, преодолеть на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Максимально сложный этап – "Mriyathlon Hard 113" – рассчитан уже на подготовленных спортсменов. Он включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и забег на 21,1 км.
Принимать участие в соревновании могут лица старше 18 лет. Всех участников поделят по возрастной группе и по форматам участия. В индивидуальном зачете спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию, а эстафетное участие предполагает, что двое или трое спортсменов последовательно проходят каждый свой этап соревнований.
Летний кубок КВН пройдет на территории курорта Mriya Resort & SPA
12 августа, 14:56
Главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA
На память о чемпионате по триатлону спортсмены, помимо основных атрибутов, получат медаль и подарки от спонсоров и партнеров. Завершится мероприятие фуршетом.

Амбассадорами проекта выступают известные спортсмены: вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class Виктория Шубина; мастер спорта России международного класса по триатлону, Чемпион Европы 2019 года на средней дистанции, лидер мирового рейтинга по длинному триатлону 2019-2020 Андрей Брюханков; основатель сети фитнес-клубов "Come on gym" и проекта "Мотиватор" Евгений Романенко.

Подробная информация о мероприятии, участии и регистрации доступна на сайте организаторов.
* Mriya Resort & SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За 7 лет существования, курорт удостоился 66-и мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.
Партнерский материал
ТуризмMriya Resort &SPAКрымСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
12:05Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
11:57В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
11:44В Минэкономразвития назвали новых кредиторов СЭЗ Крыма
11:42Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
11:34Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
11:16В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
11:15Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
10:48В Симферополе десятки улиц останутся без света из-за ремонта
10:13Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
10:02Что сейчас происходит в Джанкойском районе
09:53Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
09:49В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
09:38Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки
09:26Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти
09:06Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
08:55В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
08:23В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
08:11Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму
Лента новостейМолния