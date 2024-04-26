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Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом
Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом
С помощью радаров на западных системах противоракетной обороны, которые Польша предлагает придвинуть к Калининградской области, страны НАТО получат возможность... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T20:38
2024-04-26T20:38
2024-04-26T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. С помощью радаров на западных системах противоракетной обороны, которые Польша предлагает придвинуть к Калининградской области, страны НАТО получат возможность отслеживать деятельность военных на российской территории. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил политолог и военный волонтер Алексей Живов.Министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу предложил установить элементы ПРО в виде радаров и антиракет на территории Польши, поближе к Калининградской области."Они и сейчас это делают, просто пользуются не стационарными радарами, - уточнил Алексей Живов. - Обратите внимание, вдоль границ России и Белоруссии постоянно циркулируют очень серьезные самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Аппаратура на них позволяет видеть вглубь территории потенциального противника на сотни километров".Наземные стационарные радары смогут выполнять те же функции и передавать информацию заинтересованным сторонам, включая Украину.Украина в глазах Европы таким щитом никогда не являлась, она лишь "разменная монета", задача которой - ослаблять российскую государственность, армию и оборону, уверен политолог. Он напомнил, что Россия на протяжении десятилетий выступает против расширения НАТО и установки в Западной Европе элементов ПРО."Если помните, то нерасширение НАТО на восток было тесно связано с вопросом размещения элементов американской ПРО в восточной Европе. Именно против этого последовательно выступала наша страна и президент на протяжении 20 лет, и именно этим они, в общем-то, и занимались все это время", - напомнил эксперт.26 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х, отвечая на комментарии пользователей, сравнил Калининградскую область с "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации" и предложил передвинуть ПРО поближе к ее границам. По его мнению, это будет очень полезно для западных соседей Польши в Европе.В начале марта Радослав Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную" эскалацию против России и поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона отправить на Украину контингент НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на УкраинеВ Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТОО каких дальнобойных ракетах для Киева говорили в МИД Польши - мнение
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польша, нато, сша, про, в мире, россия, безопасность, мнения, алексей живов
Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом
С помощью радаров ПРО Польша сможет шпионить за военными на территории России - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
С помощью радаров на западных системах противоракетной обороны, которые Польша предлагает придвинуть к Калининградской области, страны НАТО получат возможность отслеживать деятельность военных на российской территории. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
заявил политолог и военный волонтер Алексей Живов.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу предложил
установить элементы ПРО в виде радаров и антиракет на территории Польши, поближе к Калининградской области.
"Они и сейчас это делают, просто пользуются не стационарными радарами, - уточнил Алексей Живов. - Обратите внимание, вдоль границ России и Белоруссии постоянно циркулируют очень серьезные самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Аппаратура на них позволяет видеть вглубь территории потенциального противника на сотни километров".
Наземные стационарные радары смогут выполнять те же функции и передавать информацию заинтересованным сторонам, включая Украину.
"Если перевести с языка польской дипломатии на русский, это звучит примерно так: а давайте мы поставим в Польше системы ПРО и ПВО, вы, наверное, за это заплатите, и мы будем вашим щитом перед Россией", - объяснил Алексей Живов.
Украина в глазах Европы таким щитом никогда не являлась, она лишь "разменная монета", задача которой - ослаблять российскую государственность, армию и оборону, уверен политолог. Он напомнил, что Россия на протяжении десятилетий выступает против расширения НАТО и установки в Западной Европе элементов ПРО.
"Если помните, то нерасширение НАТО на восток было тесно связано с вопросом размещения элементов американской ПРО в восточной Европе. Именно против этого последовательно выступала наша страна и президент на протяжении 20 лет, и именно этим они, в общем-то, и занимались все это время", - напомнил эксперт.
26 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х, отвечая на комментарии пользователей, сравнил Калининградскую область
с "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации" и предложил передвинуть ПРО поближе к ее границам. По его мнению, это будет очень полезно для западных соседей Польши в Европе.
В начале марта Радослав Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную" эскалацию
против России и поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона отправить на Украину контингент НАТО.
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