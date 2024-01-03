https://crimea.ria.ru/20240103/o-kakikh-dalnoboynykh-raketakh-dlya-kieva-govorili-v-mid-polshi---mnenie-1133974492.html

О каких дальнобойных ракетах для Киева говорили в МИД Польши - мнение

О каких дальнобойных ракетах для Киева говорили в МИД Польши - мнение - РИА Новости Крым, 03.01.2024

О каких дальнобойных ракетах для Киева говорили в МИД Польши - мнение

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем призыве поставлять Киеву дальнобойные ракеты, по всей видимости, имеет в виду немецкие дальнобойные ракеты Taurus... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T19:14

2024-01-03T19:14

2024-01-03T19:14

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ростислав ищенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем призыве поставлять Киеву дальнобойные ракеты, по всей видимости, имеет в виду немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Такое мнение озвучил РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко.В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.При этом он подчеркнул, что наша страна надежно защищена средствами противовоздушной обороны, которые смогут адаптироваться к новому виду оружия. "Самим поставщикам оружия это ничем не грозит. Россия не будет обстреливать страны НАТО из-за того, что они продают оружие Украине", - считает Ищенко.Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала призыв Сикорского действиями против собственной страны и напомнила случай падения украинской ракеты в Польше.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертГермания начинает производство оружия на Украине: что будет с заводамиЧто такое ракеты ATACMS и чем они опасны

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2024

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

польша, украина, в мире, россия, безопасность, поставки западного оружия украине, мнения, ростислав ищенко