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В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты - РИА Новости Крым, 03.01.2024
В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв польского внешнеполитического ведомства поставлять Киеву ракеты большей дальности действиями... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T16:43
2024-01-03T16:43
2024-01-03T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв польского внешнеполитического ведомства поставлять Киеву ракеты большей дальности действиями против собственной страны.В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.Захарова также напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.15 ноября 2023 года польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России. Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в ПольшеНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, польша, украина, поставки западного оружия украине, новости, безопасность, новости
В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
Захарова предостерегла главу МИД Польши после призыва поставить Киеву дальнобойные ракеты
16:43 03.01.2024 (обновлено: 16:47 03.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв польского внешнеполитического ведомства поставлять Киеву ракеты большей дальности действиями против собственной страны.
В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.
"Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.
"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", - добавила представитель российского МИД.
15 ноября 2023 года польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России. Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить.
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