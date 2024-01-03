https://crimea.ria.ru/20240103/v-mid-rf-otvetili-polshe-na-prizyv-postavit-kievu-dalnoboynye-rakety-1133971958.html

В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты

В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты - РИА Новости Крым, 03.01.2024

В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв польского внешнеполитического ведомства поставлять Киеву ракеты большей дальности действиями... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T16:43

2024-01-03T16:43

2024-01-03T16:47

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв польского внешнеполитического ведомства поставлять Киеву ракеты большей дальности действиями против собственной страны.В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.Захарова также напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.15 ноября 2023 года польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства и двух жертвах. Позже власти уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, по информации польского МИД, – российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Президент Польши Анджей Дуда и американский лидер Джо Байден заявили об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса России. Позже Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два человека, было "несчастным случаем", польским ПВО не удалось ее перехватить.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в ПольшеНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, польша, украина, поставки западного оружия украине, новости, безопасность, новости