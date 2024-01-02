Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
Информации о передаче F-16 Киеву и по обучению пилотов нет – командование ВС ВСУ
© РИА Новости Крымпоставки F-16
© РИА Новости Крым
СИМФЕРПОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РИА Новости.
"Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи (самолетов – ред.) речи не идет", – сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, есть ли информация, когда Киев получит самолеты.
Издание Newsweek ранее сообщало, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от Запада, пишет РИА Новости.
Поставки Украине истребителей F-16
Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.
В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.
В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные
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