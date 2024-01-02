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Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат,... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T11:06
2024-01-02T11:06
юрий игнат
киев
украина
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРПОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РИА Новости.Издание Newsweek ранее сообщало, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от Запада, пишет РИА Новости.Поставки Украине истребителей F-16Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военныеЧитайте также на РИА Новости Крым:В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой – мнениеВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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юрий игнат, киев, украина, самолеты f-16, поставки западного оружия украине
Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

Информации о передаче F-16 Киеву и по обучению пилотов нет – командование ВС ВСУ

11:06 02.01.2024
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРПОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

"Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи (самолетов – ред.) речи не идет", – сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, есть ли информация, когда Киев получит самолеты.

Издание Newsweek ранее сообщало, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от Запада, пишет РИА Новости.

Поставки Украине истребителей F-16

Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.
В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.
В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные
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Юрий ИгнатКиевУкраинаСамолеты F-16Поставки западного оружия Украине
 
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