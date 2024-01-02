https://crimea.ria.ru/20240102/nikakoy-informatsii-o-peredache-f-16-kievu-net-komandovanie-vs-vsu-1133954224.html

Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат,... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T11:06

2024-01-02T11:06

2024-01-02T11:06

юрий игнат

киев

украина

самолеты f-16

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРПОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Никакой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16 нет, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РИА Новости.Издание Newsweek ранее сообщало, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от Запада, пишет РИА Новости.Поставки Украине истребителей F-16Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военныеЧитайте также на РИА Новости Крым:В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой – мнениеВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг

киев

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий игнат, киев, украина, самолеты f-16, поставки западного оружия украине