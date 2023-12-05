https://crimea.ria.ru/20231205/kogda-belgiya-peredast-ukraine-istrebiteli-f-16-1133323282.html

Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16

Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16 - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. Об этом она заявила на встрече с украинским коллегой РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T16:27

2023-12-05T16:27

2023-12-05T16:28

украина

в мире

бельгия

поставки западного оружия украине

оружие

самолеты f-16

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925592_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_6d85a84a63b45aebe8dfcb93324348f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. Об этом она заявила на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщает пресс-служба МО Украины.О количестве передаваемых бельгийской стороной истребителей не сообщается.Глава минобороны Украины в свою очередь призвал "начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16".Общий объем технической помощи от Бельгии для ВСУ составляет более 320 миллионов евро, добавили в министерстве.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за плотности и эффективной работы российской системы ПВО украинская армия сможет использовать F-16 только как платформу для запуска крылатых ракет.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тысячи км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231202/perekhod-vsu-v-oboronu-i-bespilotniki-u-kryma-v-chem-svyaz-1133251552.html

https://crimea.ria.ru/20231202/kak-zapad-ispolzuet-moldaviyu-v-voennom-pasyanse-protiv-rossii-1133242561.html

украина

бельгия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, бельгия, поставки западного оружия украине, оружие, самолеты f-16, новости