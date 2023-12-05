https://crimea.ria.ru/20231205/kogda-belgiya-peredast-ukraine-istrebiteli-f-16-1133323282.html
Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16
Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16 - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. Об этом она заявила на встрече с украинским коллегой РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T16:27
2023-12-05T16:27
2023-12-05T16:28
украина
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бельгия
поставки западного оружия украине
оружие
самолеты f-16
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. Об этом она заявила на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщает пресс-служба МО Украины.О количестве передаваемых бельгийской стороной истребителей не сообщается.Глава минобороны Украины в свою очередь призвал "начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16".Общий объем технической помощи от Бельгии для ВСУ составляет более 320 миллионов евро, добавили в министерстве.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за плотности и эффективной работы российской системы ПВО украинская армия сможет использовать F-16 только как платформу для запуска крылатых ракет.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тысячи км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – ШойгуЗеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли Запад"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231202/perekhod-vsu-v-oboronu-i-bespilotniki-u-kryma-v-chem-svyaz-1133251552.html
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украина, в мире, бельгия, поставки западного оружия украине, оружие, самолеты f-16, новости
Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16
Бельгия намерена передать Киеву самолеты F-16 в 2025 году – минобороны Украины
16:27 05.12.2023 (обновлено: 16:28 05.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. Об этом она заявила на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщает пресс-служба МО Украины.
"Бельгия подтверждает намерение передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
О количестве передаваемых бельгийской стороной истребителей не сообщается.
Глава минобороны Украины в свою очередь призвал "начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16".
Общий объем технической помощи от Бельгии для ВСУ составляет более 320 миллионов евро, добавили в министерстве.
В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва
вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.
В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий
из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что из-за плотности и эффективной работы российской системы ПВО украинская армия сможет использовать F-16 только как платформу для запуска крылатых ракет.
Истребители F-16: что они собой представляют и на что способны
F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.
Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.
Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.
Дальность полета – 4 тысячи км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.
Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.
Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.
Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.
С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
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