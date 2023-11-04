https://crimea.ria.ru/20231104/rossiya-kontroliruet-nebo-zelenskiy-o-slovakh-zaluzhnogo-o-provale-vsu-1132582213.html

"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ

"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2023

"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации,... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T19:17

2023-11-04T19:17

2023-11-04T19:33

владимир зеленский (президент украины)

новости

украина

валерий залужный

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации, однако признал преимущество России в воздухе. Об этом сообщают украинские СМИ.Валерий Залужный в интервью журналу Economist ранее заявил о тупиковой ситуации в конфликте и выразил мнение, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления.Зеленский считает, что ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте после получения американских истребителей F-16, поскольку "Россия контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Зеленский добавил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.И констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания" мировых лидеров с Украины.Ранее политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки

https://crimea.ria.ru/20231103/politolog-ob-otkroveniyakh-zaluzhnogo-pauki-v-banke-poedayut-drug-druga-1132559506.html

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