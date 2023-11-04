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"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ
"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ - РИА Новости Крым, 04.11.2023
"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации,... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T19:17
2023-11-04T19:33
владимир зеленский (президент украины)
новости
украина
валерий залужный
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации, однако признал преимущество России в воздухе. Об этом сообщают украинские СМИ.Валерий Залужный в интервью журналу Economist ранее заявил о тупиковой ситуации в конфликте и выразил мнение, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления.Зеленский считает, что ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте после получения американских истребителей F-16, поскольку "Россия контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.Зеленский добавил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.И констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания" мировых лидеров с Украины.Ранее политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
https://crimea.ria.ru/20231103/politolog-ob-otkroveniyakh-zaluzhnogo-pauki-v-banke-poedayut-drug-druga-1132559506.html
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, валерий залужный, контрнаступление всу
"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ

Зеленский опроверг слова Залужного о провале ВСУ, но признал контроль России над небом

19:17 04.11.2023 (обновлено: 19:33 04.11.2023)
 
© AP Photo Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo Virginia Mayo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации, однако признал преимущество России в воздухе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Валерий Залужный в интервью журналу Economist ранее заявил о тупиковой ситуации в конфликте и выразил мнение, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления.

"Это не патовая ситуация, я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", – заявил он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский считает, что ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте после получения американских истребителей F-16, поскольку "Россия контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.
Зеленский добавил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.
"Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", – сказал Зеленский.
И констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания" мировых лидеров с Украины.
Ранее политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.
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