"Россия контролирует небо": Зеленский о словах Залужного о провале ВСУ
Зеленский опроверг слова Залужного о провале ВСУ, но признал контроль России над небом
19:17 04.11.2023 (обновлено: 19:33 04.11.2023)
© AP Photo Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo Virginia Mayo
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что украинские войска на поле боя оказались в тупиковой ситуации, однако признал преимущество России в воздухе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Валерий Залужный в интервью журналу Economist ранее заявил о тупиковой ситуации в конфликте и выразил мнение, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления.
"Это не патовая ситуация, я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили", – заявил он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский считает, что ВСУ смогут "переломить ситуацию" на фронте после получения американских истребителей F-16, поскольку "Россия контролирует небо". Он также предложил дождаться завершения обучения пилотов и механиков.
Зеленский добавил, что Запад не оказывает на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой.
"Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", – сказал Зеленский.
И констатировал, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания" мировых лидеров с Украины.
Ранее политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.
Читайте также на РИА Новости Крым: