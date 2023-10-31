https://crimea.ria.ru/20231031/v-chem-opasnost-samoletov-f-16-na-ukraine--ekspert-1132457691.html
В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт
В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт
Истребители F-16 являются достаточно серьезным оружием, но их поставки не помогут Киеву кардинально изменить ситуацию на фронте и завоевать господство в... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
эксклюзивы риа новости крым
самолеты f-16
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Истребители F-16 являются достаточно серьезным оружием, но их поставки не помогут Киеву кардинально изменить ситуацию на фронте и завоевать господство в воздухе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что Киев надеется на получение первых F-16 весной следующего года. Он добавил, что в ВСУ с нетерпением ждут завершения обучения украинских летчиков за рубежом, отметив, что это "непростой процесс", как и создание инфраструктуры на Украине для размещения самолетов.Единственный способ применения F-16 на Украине"F-16 – универсальная платформа, которая может использоваться и как истребитель, и как бомбардировщик. Одна из его функций – противовоздушная оборона. С их помощью Украина будет стараться сбивать наши крылатые ракеты, такие как "Калибр", и беспилотники, хотя БПЛА для них – более сложная цель, потому что даже на минимальной скорости F-16 движется гораздо быстрее, чем "Герани". С крылатыми ракетами им проще, F-16 хорошо их догоняет и может поразить", - рассказал Анпилогов.Также американские самолеты могут использоваться в качестве фронтовых истребителей-бомбардировщиков, вооруженных корректируемыми бомбами JDAM. Но в этом случае значительно увеличатся риски их поражениями российскими средствами ПВО, констатирует Анпилогов. Поэтому единственное, для чего киевский режим может использовать эти самолеты – это запуск ракет Storm Shadow, уверен аналитик.Есть ли Украины инфраструктура для F-16Специалист также отметил, что определенную сложность для украинских войск в эксплуатации F-16 составляет фактическое отсутствие подходящей аэродромной инфраструктуры. Но эта проблема для ВСУ решаема, полагает он."Украинские аэродромы для F-16 подходят очень слабо, потому что у него специфическая, очень нежная стойка шасси. Но стоит понимать, что Украина может легко задействовать гражданские аэродромы базирования, например, Жуляны в Киеве, где достаточно качественная взлетно-посадочная полоса. Это, конечно, абсолютное пренебрежение жизнями гражданских, но, как мы видели, в тех же самых Жулянах абсолютно буднично базировался комплекс ПВО Patriot, который был поражен нашими "Кинжалами", – пояснил Анпилогов.Кроме того, считает он, в качестве взлетно-посадочных полос для F-16 Украина может использовать и современные автодороги.По мнению эксперта, по таким местам базирования F-16 и самим самолетам Вооруженные силы России будут наносить удары оперативно-тактическими ракетами "Искандер", сверхзвуковыми "Ониксами" или гиперзвуковыми "Кинжалами", чтобы исключить подъем вражеской авиации в воздух.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки оружия Киеву – ШойгуУкраина получит новую партию военной помощи от США: что вошло в пакетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
самолеты f-16, поставки западного оружия украине, сша, мнения, алексей анпилогов, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым.
Истребители F-16 являются достаточно серьезным оружием, но их поставки не помогут Киеву кардинально изменить ситуацию на фронте и завоевать господство в воздухе. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что Киев надеется на получение первых F-16 весной следующего года. Он добавил, что в ВСУ с нетерпением ждут завершения обучения украинских летчиков за рубежом, отметив, что это "непростой процесс", как и создание инфраструктуры на Украине для размещения самолетов.
Единственный способ применения F-16 на Украине
"F-16 – универсальная платформа, которая может использоваться и как истребитель, и как бомбардировщик. Одна из его функций – противовоздушная оборона. С их помощью Украина будет стараться сбивать наши крылатые ракеты, такие как "Калибр", и беспилотники, хотя БПЛА для них – более сложная цель, потому что даже на минимальной скорости F-16 движется гораздо быстрее, чем "Герани". С крылатыми ракетами им проще, F-16 хорошо их догоняет и может поразить", - рассказал Анпилогов.
Также американские самолеты могут использоваться в качестве фронтовых истребителей-бомбардировщиков, вооруженных корректируемыми бомбами JDAM. Но в этом случае значительно увеличатся риски их поражениями российскими средствами ПВО, констатирует Анпилогов. Поэтому единственное, для чего киевский режим может использовать эти самолеты – это запуск ракет Storm Shadow, уверен аналитик.
"В этом случае F-16 придется приближаться к линии фронта, чтобы сбросить бомбу как минимум с высоты нескольких километров, что очень рискованно из-за присутствия нашей очень сильной фронтовой ПВО. Поэтому я не рассматриваю F-16 в распоряжении ВСУ ни как фронтовой бомбардировщик, ни как истребитель для завоевания господства в воздухе, а исключительно как платформу для запуска крылатых ракет", – пояснил эксперт.
Есть ли Украины инфраструктура для F-16
Специалист также отметил, что определенную сложность для украинских войск в эксплуатации F-16 составляет фактическое отсутствие подходящей аэродромной инфраструктуры. Но эта проблема для ВСУ решаема, полагает он.
"Украинские аэродромы для F-16 подходят очень слабо, потому что у него специфическая, очень нежная стойка шасси. Но стоит понимать, что Украина может легко задействовать гражданские аэродромы базирования, например, Жуляны в Киеве, где достаточно качественная взлетно-посадочная полоса. Это, конечно, абсолютное пренебрежение жизнями гражданских, но, как мы видели, в тех же самых Жулянах абсолютно буднично базировался комплекс ПВО Patriot, который был поражен нашими "Кинжалами", – пояснил Анпилогов.
Кроме того, считает он, в качестве взлетно-посадочных полос для F-16 Украина может использовать и современные автодороги.
По мнению эксперта, по таким местам базирования F-16 и самим самолетам Вооруженные силы России будут наносить удары оперативно-тактическими ракетами "Искандер", сверхзвуковыми "Ониксами" или гиперзвуковыми "Кинжалами", чтобы исключить подъем вражеской авиации в воздух.
"Безусловно, F-16 – опасное оружие, но говорить о том, что десяток или даже два десятка этих самолетов как-то поменяют кардинально картину на линии боевого соприкосновения, не приходится. Они лишь помогут отсрочить еще там несколько недель или месяцев полное и окончательное поражение Украины в борьбе за небо", - подытожил Анпилогов.
Истребители F-16: что они собой представляют и на что способны
F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.
Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.
Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.
Дальность полета – 4 тыс. км, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.
Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.
Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.
Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.
С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.
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